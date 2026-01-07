برگزاری نشست روسای فدراسیون های ورزشی با وزیر ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، جلسه رؤسای فدراسیون‌های ورزشی با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان امشب (چهارشنبه ۱۷ دی ماه) در محل این وزارتخانه برگزار شد.

محوریت اصلی این نشست به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اختصاص داشت که ۸ ماه دیگر با میزبانی ژاپن برگزار می‌شود.

بر این اساس، با توجه به مدت زمان اندک باقی مانده تا بزرگترین فستیوال ورزشی قاره کهن، این نشست ترتیب داده شد تا با هماهنگی و همفکری میان رؤسای فدراسیون‌ها و مسئولان وزارتی، حضور قدرتمند کاروان ورزش ایران در این بازی‌ها میسر شود.

دنیامالی در ابتدای این جلسه یاد و خاطره غلامرضا تختی، اسطوره ورزش ایران را که امروز ۱۷ دی ماه سال مرگ وی بود، گرامی داشت و گفت: آقا تختی دلش از کینه و عداوت عاری بود. او زندگی‌اش را برای مردم گذاشت و مردم را واقعی دوست داشت. ما باید روحیه تختی را بین ورزشکاران ایجاد کنیم. این جوانان باید شایسته‌ترین مقام‌ها را برای مردم بیاورند.

وی در ادامه با اشاره به این که زمان زیادی تا بازی‌های آسیایی ناگویا نمانده، تصریح کرد: ورزش ایران باید برای این دوره از بازی‌های آسیایی صف‌شکنی کند. باید یک اراده و اتحاد مقدس شکل بگیرد تا بتوانیم در ناگویا به هدفی که داریم برسیم. در رشته‌ای مثل دو و میدانی تنها ۴۹ مدال طلا توزیع می‌شود. چرا ما نباید سهمی در این مدال‌ها داشته باشیم؟ بپذیریم که پیشکسوتان خیلی به ما ارث رسانده‌اند و باید میراث‌دار خوبی باشیم و بتوانیم از این تجربیات استفاده کنیم.

وزیر ورزش و جوانان بار دیگر تاکید کرد که فدراسیون‌ها باید اهتمام ویژه‌ای به ورزش بانوان داشته باشند: ورزش زنان ما نیاز به تحول دارد. هر چه بیشتر در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم، ضریب مدال‌آوری بیشتری خواهیم داشت. بنابراین باید در مقایسه با ادوار قبل بازی‌های آسیایی جهش بیشتری در این بخش داشته باشیم. تلاش می‌کنیم منابع مالی فدراسیون‌ها تأمین شود تا هیچ رویدادی لغو نشود و تیم‌ها با آمادگی کامل به ناگویا بروند.

سید مناف هاشمی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان نیز در حاشیه این نشست اعلام کرد که تاکنون ۷۰ درصد بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شده و سازمان برنامه و بودجه نیز قول مساعد داده تا پایان سال جاری تخصیص‌ها را به ۹۵ درصد برساند.

در ادامه این جلسه تعدادی از رؤسای فدراسیون‌ها به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در فاصله هشت ماه تا بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ پرداختند و در خصوص سایر مسائل و چالش‌های ورزش کشور با مقام عالی وزارت بحث و گفت وگو کردند.

گفتنی است وزیر ورزش و جوانان همچنین در نشست با رؤسای فدراسیون‌های ورزشی از برگزاری مراسم تجلیل از مدال آوران و قهرمانان سال ۱۴۰۴ ظرف یک ماه آینده خبر داد.