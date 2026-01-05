تغییر اقلیم و افزایش سطح آب دریاها، تهدید سواحل جنوبی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم‌شناسی و مدیریت بحران خشکسالی، با اشاره به نشانه‌های جهانی تغییر اقلیم گفت: یکی از مهم‌ترین شواهد این پدیده، تغییر سطح آب‌های آزاد دنیاست که افزایش سطح آب خلیج فارس نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.

وی با بیان اینکه ذوب یخ‌های قطبی، یخچال‌های کوهستانی و زمین‌های یخ‌زده در عرض‌های شمالی زمین سهم عمده‌ای در افزایش سطح آب دریاها دارد، افزود: با گرم‌تر شدن کره زمین، حجم زیادی از آب از خشکی‌ها وارد دریاها شده و این روند طی دهه‌های اخیر تشدید شده است.

رئیس مرکز اقلیم‌شناسی با هشدار نسبت به پیامدهای این پدیده برای سواحل جنوبی کشور تصریح کرد: در صورت افزایش یک متری سطح آب دریاها تا پایان قرن، مناطق ساحلی استان‌هایی مانند خوزستان، بوشهر و هرمزگان با نفوذ آب شور، شوری خاک، تهدید نخلستان‌ها و آسیب جدی به تأسیسات ساحلی مواجه خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دریای خزر پرداخت و گفت: کاهش حدود دو متری تراز آب دریای خزر نسبت به دهه ۷۰، نشانه‌ای از برهم خوردن تعادل طبیعی این پهنه آبی است و آزاد شدن سواحل به معنای بهبود شرایط نیست، بلکه از تخریب اکوسیستم‌های طبیعی حکایت دارد.

وظیفه در رادیو گفت‌وگو با تأکید بر اینکه تغییر اقلیم پدیده‌ای جهانی و بدون مرز است، خاطرنشان کرد: جابه‌جایی الگوهای جوی و کمربندهای بارشی تحت تأثیر گرمایش زمین، موجب کاهش بارندگی و افزایش دما در مناطق کم‌بارشی همچون ایران شده و تبعات آن به‌صورت خشکسالی‌های مکرر و بارش‌های سیل‌آسا بروز پیدا می‌کند.

وی با رد موقتی بودن این تغییرات اظهار داشت: شواهد موجود نشان می‌دهد بسیاری از پیامدهای تغییر اقلیم، از جمله کاهش یخ‌های قطبی، افت شدید منابع آب زیرزمینی و خشک شدن دریاچه‌ها، ماهیت دائمی دارند و بازگشت به شرایط گذشته بسیار دشوار است.

این کارشناس اقلیم در پایان، امنیت غذایی را یکی از جدی‌ترین حوزه‌های در معرض تهدید دانست و گفت: کاهش بهره‌وری کشاورزی، اختلال در زمان کشت، خسارت به خاک و کاهش تولیدات دریایی، آینده تأمین غذا را تحت تأثیر قرار داده و ضرورت اصلاح سیاست‌ها و حرکت به سمت سازگاری با تغییر اقلیم را دوچندان کرده است.