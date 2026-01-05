محمدرضا کنعانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فشارهای فزاینده زیستمحیطی در مازندران اظهار کرد: تمرکز بالای جمعیت، سکونتگاهها و فعالیتهای اقتصادی در نوار جلگهای استان، منابع آب، خاک و هوا را با چالش جدی مواجه کرده و ادامه روند توسعه بدون پایش مؤثر میتواند آسیبها را تشدید کند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد حدود ۷۰ درصد فعالیتها و استقرار جمعیت در کمتر از ۳۰ درصد مساحت استان متمرکز شده است؛ موضوعی که ظرفیت تحمل اکولوژیک این مناطق را بهشدت کاهش داده و لزوم تغییر رویکرد نظارتی را دوچندان میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با انتقاد از کارآمد نبودن نظارتهای واکنشی سالهای گذشته تصریح کرد: نبود پیوند منسجم میان پایش، تحلیل داده، اقدام قانونی و ارزیابی مستمر سبب شد آلودگیها و تخریبها بهصورت تدریجی انباشته شود.
کنعانی با اشاره به تدوین و ابلاغ برنامه جامع پایش و ارزیابی فرآیندهای توسعه گفت: این برنامه با رویکرد ارتقای حکمرانی محیطزیستی و مبتنی بر داده، از ابتدای تابستان ۱۴۰۴ بهصورت عملیاتی در سطح استان و شهرستانها اجرا شده است.
وی ادامه داد: در قالب این برنامه، زنجیرهای از اقدامات الزامآور شامل پایشهای دورهای و موردی، نمونهبرداری و تحلیل آزمایشگاهی، صدور اخطاریه، درج واحدهای آلاینده در فهرست عوارض سبز، توقف فعالیت واحدهای متخلف و در صورت لزوم پیگیری قضائی، به اجرا درآمده است.
کنعانی درباره نتایج اجرای برنامه در تابستان ۱۴۰۴ گفت: در این مدت ۱۹۸۸ بازدید محیطزیستی انجام شد، ۲۶۰ اخطاریه صادر و ۱۲۷ واحد آلاینده شناسایی شد که در حوزه معادن شن و ماسه، ۱۹ مورد توقف فعالیت به ثبت رسید.
وی افزود: پس از پایان فصل تابستان، اجرای برنامه مورد ارزیابی قرار گرفت و طی ۱۹ نشست تخصصی با مشارکت کارشناسان، اصلاحات مدیریتی و اجرایی لازم اعمال شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به دستاوردهای پاییز ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این فصل تعداد بازدیدهای محیطزیستی با رشد ۵۱ درصدی به ۲۹۹۸ مورد رسید و شناسایی واحدهای آلاینده نیز با رشدی بیش از ۱۰۰ درصد، به ۲۶۹ واحد افزایش یافت.
کنعانی در پایان تأکید کرد: با ورود به فصل زمستان، برنامه وارد مرحله تعمیق شده و تمرکز اصلی بر پایشهای تحلیلی، بهرهگیری نظاممند از دادهها و اولویتدهی به واحدهای پرریسک زیستمحیطی خواهد بود.
