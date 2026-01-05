به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوبی در نشست مردمی آب و محیط زیست به موضوع پدیده فرونشست اشاره کرد و گفت: تاکنون ۹ دشت استان شامل یزد - اردکان، هرات، ابرکوه، مروست، چاهک - شهریاری، دهشیر، شمس - بهادران، کویر ابرکوه و بافق تحت تأثیر فرونشست قرار گرفته‌اند و در صورت تداوم روند فعلی، سایر دشت‌ها نیز در معرض خطر خواهند بود.

وی دشت یزد-اردکان را بحرانی‌ترین منطقه استان دانست و افزود: در برخی نقاط این دشت، شکاف‌های چند کیلومتری ایجاد شده است و بر اساس پژوهش‌های سازمان نقشه‌برداری کشور، بیشینه نرخ فرونشست در این محدوده به حدود ۱۴ سانتی‌متر در سال می‌رسد.

محجوبی با اشاره به وضعیت دشت ابرکوه نیز گفت: به‌دلیل وجود سنگ‌های آهکی در ساختار زمین‌شناسی منطقه، فرونشست در این دشت عمدتاً به شکل فروچاله نمایان می‌شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد گفت: ۳۹ فروچاله با قطرهایی تا ۸۰ متر و عمق بیش از ۴۰ متر در این دشت ثبت شده که برخی از آنها تا ۳۰۰ متری مناطق مسکونی پیشروی کرده‌اند؛ پدیده‌ای که می‌تواند خسارات ناگهانی و سنگین به بار آورد.

مدیرکل محیط‌زیست یزد نیز در با اشاره به ریشه‌های محیط‌زیستی این پدیده گفت: بخش بزرگی از آسیب‌های وارده به طبیعت استان، ناشی از کم‌آبی و افت سفره‌های زیرزمینی است؛ آسیب‌هایی که بسیاری از آنها برگشت‌پذیر نیست.

وی افزود: خشک شدن رویشگاه‌ها منجر به نابودی برخی گونه‌های جانوری و کاهش شدید جمعیت بسیاری از گونه‌ها شده و هم‌زمان، افزایش گرد و غبار سلامت مردم را تهدید می‌کند.

اکبری با تأکید بر اینکه فرونشست در یزد به علت بافت سنگین و رسی خاک ممکن است دیرتر بروز کند، هشدار داد: در صورت وقوع، گستره و شدت آن می‌تواند بسیار بیشتر از سایر مناطق کشور باشد.

مدیرکل محیط زیست استان یزد در پایان تصریح کرد: هم‌پوشانی محل‌های بالقوه وقوع فرونشست با سکونتگاه‌ها و زیرساخت‌های اصلی استان، خطرات این پدیده را دوچندان می‌کند و ضرورت توجه ویژه به مدیریت منابع آب را یادآور می‌شود.