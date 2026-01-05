انتصابی جدید در هیئت امنای دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ولایتی، رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، طی حکمی دکتر جواد محمدی را به عنوان رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

متن حکم به این شرح است:

بسم الّله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر جواد محمدی

سلام علیکم

نظر به تعهد، شایستگی‌های علمی، سوابق اجرایی و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان ((رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی))منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه تعامل سازنده با اعضای محترم هیئت امنا و ریاست ارجمند دانشگاه، در انجام وظایف محوله و صیانت از جایگاه علمی و انقلابی دانشگاه آزاد اسلامی، موفق و مؤید باشید.

توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای دانشگاه آزاد اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی همچنین طی حکمی به شرح ذیل فاضل سنقری را به سمت مشاور رئیس هیأت امنا و ریاست اندیشکده مطالعات راهبردی هیئت مؤسس و هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

بسمه تعالی

جناب آقای فاضل سنقری

با سلام و تحیات

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارت ارزشمند جنابعالی در آموزش عمومی و آموزش عالی در سطوح متخلف مدیریتی و اجرایی و سوابق فعالیت جنابعالی در دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور بهره گیری از توانمندی‌های فکری و مشورتی در راستای تحقق اهداف کلان دانشگاه به موجب این حکم به عنوان ((مشاور اینجانب و ریاست اندیشکده مطالعات راهبردی هیئت مؤسس و هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی)) منصوب می‌شوید.

بدیهی است با اتکال به درگاه خداوند متعال و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تنظیم گری روابط هیئت مؤسس و هیئت امنا با دیگر ارکان دانشگاه ضمن همکاری و هماهنگی با ریاست محترم دانشگاه در انجام اختیارات محوله به ویژه در محورهای زیر اهتمام لازم را معمول نمائید:

۱) ارائه پیشنهادات و مشاوره‌های راهبردی در جهت تبیین و اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی هیئت مؤسس و هیئت امنا

۲) بررسی و تحلیل گزارش‌های جامع عملکردی واحدها و مراکز دانشگاهی و ارائه راهکارهای بهینه سازی و اصلاحی مرتبط

۳) تدوین اسناد بالادستی و پایش مسیر حرکت دانشگاه در راستای تحول و تعالی

۴) برقراری تعاملات سازنده با نهادهای علمی، فرهنگی و اجرایی کشور جهت ارتقای جایگاه دانشگاه

۵) تشکیل شوراها و کارگروه‌های مرتبط در جهت تنظیم روابط فی مابین ارکان دانشگاه و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص کلیه موارد مرتبط با سطوح مدیریتی.

لذا مقتضی است مسئولان و مدیران مراکز و واحدهای دانشگاهی در راستای تحقق موارد فوق همکاری لازم را با جنابعالی معمول دارند.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج)، در اجرای رهنمودهای امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارتقای عرصه علم و فرهنگ موفق و موید باشید.