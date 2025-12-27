  1. دانشگاه و فناوری
تقویم آموزشی رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

دانشگاه آزاد اسلامی، تقویم آموزشی ویژه دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی (گروه پزشکی) برای نیم سال دوم آموزشی سال تحصیلی جاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تقویم آموزشی ویژه دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی (گروه پزشکی) برای سال تحصیلی جاری را اعلام کرد. این تقویم شامل جزئیات نیمسال اول (مهر) و نیمسال دوم (بهمن) است و دانشجویان می‌توانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.

جزئیات تقویم آموزشی رشته‌های علوم پزشکی:

رویداد

نیمسال اول (مهر)

نیمسال دوم (بهمن)

ثبت‌نام و انتخاب واحد

۲۵ مرداد تا ۶ شهریور

۴ تا ۱۶ بهمن

شروع کلاس‌ها

۲۲ شهریور

۱۸ بهمن

حذف و اضافه

۲۹ شهریور تا ۳ مهر

۲۵ تا ۳۰ بهمن

امتحان میان‌ترم

طبق نظر استاد (متعاقباً اعلام می‌شود)

طبق نظر استاد (متعاقباً اعلام می‌شود)

پایان کلاس‌ها

۱۸ دی

۲۸ خرداد

امتحانات پایان‌ترم

۲۰ دی تا ۲ بهمن

۳۰ خرداد تا ۱۱ تیر

همچنین دانشگاه ازاد اعلام کرده است: دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی توجه داشته باشند که زمان‌بندی امتحانات میان‌ترم بر اساس برنامه اساتید مربوطه تعیین و اعلام خواهد شد.

