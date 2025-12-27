به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تقویم آموزشی ویژه دانشجویان رشتههای علوم پزشکی (گروه پزشکی) برای سال تحصیلی جاری را اعلام کرد. این تقویم شامل جزئیات نیمسال اول (مهر) و نیمسال دوم (بهمن) است و دانشجویان میتوانند بر اساس آن برنامهریزی کنند.
جزئیات تقویم آموزشی رشتههای علوم پزشکی:
رویداد
نیمسال اول (مهر)
نیمسال دوم (بهمن)
ثبتنام و انتخاب واحد
۲۵ مرداد تا ۶ شهریور
۴ تا ۱۶ بهمن
شروع کلاسها
۲۲ شهریور
۱۸ بهمن
حذف و اضافه
۲۹ شهریور تا ۳ مهر
۲۵ تا ۳۰ بهمن
امتحان میانترم
طبق نظر استاد (متعاقباً اعلام میشود)
طبق نظر استاد (متعاقباً اعلام میشود)
پایان کلاسها
۱۸ دی
۲۸ خرداد
امتحانات پایانترم
۲۰ دی تا ۲ بهمن
۳۰ خرداد تا ۱۱ تیر
همچنین دانشگاه ازاد اعلام کرده است: دانشجویان رشتههای علوم پزشکی توجه داشته باشند که زمانبندی امتحانات میانترم بر اساس برنامه اساتید مربوطه تعیین و اعلام خواهد شد.
