به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تقویم آموزشی ویژه دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی (گروه پزشکی) برای سال تحصیلی جاری را اعلام کرد. این تقویم شامل جزئیات نیمسال اول (مهر) و نیمسال دوم (بهمن) است و دانشجویان می‌توانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.

جزئیات تقویم آموزشی رشته‌های علوم پزشکی:

رویداد نیمسال اول (مهر) نیمسال دوم (بهمن) ثبت‌نام و انتخاب واحد ۲۵ مرداد تا ۶ شهریور ۴ تا ۱۶ بهمن شروع کلاس‌ها ۲۲ شهریور ۱۸ بهمن حذف و اضافه ۲۹ شهریور تا ۳ مهر ۲۵ تا ۳۰ بهمن امتحان میان‌ترم طبق نظر استاد (متعاقباً اعلام می‌شود) طبق نظر استاد (متعاقباً اعلام می‌شود) پایان کلاس‌ها ۱۸ دی ۲۸ خرداد امتحانات پایان‌ترم ۲۰ دی تا ۲ بهمن ۳۰ خرداد تا ۱۱ تیر

همچنین دانشگاه ازاد اعلام کرده است: دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی توجه داشته باشند که زمان‌بندی امتحانات میان‌ترم بر اساس برنامه اساتید مربوطه تعیین و اعلام خواهد شد.