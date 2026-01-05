  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

انتصاب مشاور امور جوانان استاندار گلستان

گرگان- با ابلاغ علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان «یاسر محمد شفیع» به عنوان مشاور استاندار در امور جوانان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر محمد شفیع با ابلاغ علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان به عنوان مشاور استاندار در امور جوانان منصوب شد.

در ابلاغ استاندار گلستان آمده است: با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظلعه العالی)، برنامه هفتم توسعه و بارعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، ضمن بهره مندی از ظرفیت جوانان نخبه با هماهنگی نهادهای ذیربط، در پیگیری مؤثر مسائل مربوط به امور جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مجدانه اهتمام ورزید.

محمدشفیع فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق و از سوابق وی می‌توان به مشاور فرماندار گرگان، مشاور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشاور مدیرکل گردشگری صنایع دستی استان اشاره کرد.

