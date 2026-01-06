موافقت هیئت ممیزه دانشگاه آزاد با ارتقای ۸ عضو هیئت علمی به استادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و با ارتقا مرتبه علمی ۸ عضو هیئت علمی به استادی موافقت شد.

در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی سعید دانشمند عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایمان زحمتکش عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، وحید رضایی پور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، مهرناز آزاد یکتا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، جبار بشیری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، نارملا آصفی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، فرانک موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و کیوان معقولی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به مرتبه استادی موافقت شد.