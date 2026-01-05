مهاجرانی: اصلاح معیشت مردم با طرح جدید دولت کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در خصوص جزئیات طرح معیشتی جدید دولت، ضمن گرامیداشت شهادت حضرت زینب (سلاماللهعلیها) اظهار کرد: مسیری را که دولت از چند ماه قبل شروع کرده، بر این اساس است که در راستای اصلاحات اقتصادی گام بردارد؛ لذا شش ماه است که این کار آغاز شده، کار کارشناسی انجام شده و گفتوگوهایی با مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
مهاجرانی با اشاره به شدت گرفتن تحریمهای خارجی در اوایل دهه ۹۰ خاطرنشان کرد: با تشدید تحریمها در آغاز دهه ۹۰، دولت وقت تصمیم گرفت تا به دلیل محدودیت ورود ارز، ارز را با قیمت مشخص به کالاهای مصرف عمومی در سه دسته — کالاهای اساسی، نهادههای دامی و دارو — تخصیص دهد. این روش به حفظ معیشت مردم کمک کرد و تا حدی با افزایش قیمتها، بهویژه در بخش مواد غذایی، مقابله نمود.
وی افزود: این راهکار اثر کوتاهمدتی داشت و علیرغم تلاش همه دولتها برای جلوگیری از تأثیر فشار قیمت ارز بر سفره مردم، در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.
سخنگوی دولت، مهاجرانی، اظهار کرد: در خصوص فهرست ۱۱ قلم کالای اساسی خاطرنشان کرد: این کالاها شامل خانواده لبنیات مانند شیر، پنیر و ماست، خانواده پروتئین شامل گوشت قرمز و تخممرغ، همچنین روغن مایع، برنج، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات است.
وی افزود: درباره ثبت در سامانه رفاهی، افرادی که مایل به دریافت این مبلغ هستند، وارد سامانه حمایت میشوند و دادههای خود را بارگذاری میکنند. پس از طی مراحل لازم، مبلغ به آنها واریز خواهد شد. لازم است تأکید کنم که این رقم به صورت اعتبار است و افراد نمیتوانند از دستگاههای خودپرداز آن را دریافت کنند و یا کالایی جز ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند.
مهاجرانی ادامه داد: فرایند ثبت بهصورت گامبهگام توسط خود سامانه راهنمایی میشود. در صورتی که مسیر دیگری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه شود، حتماً از طریق رسانه ملی به مردم اطلاعرسانی خواهد شد. از سویی فرآیند خرید احتمالاً از پایان این هفته آغاز خواهد شد. این مسیر شش ماه ادامه دارد و به دلیل برخی مشکلات در صف ارزی برخی اقلام، تا آماده شدن کامل زیرساختها تأخیر ایجاد شد. پیشبینی میکنیم که تا روز چهارشنبه یا نهایتاً شنبه این روند آغاز شود.
سخنگوی دولت بیان کرد: برای افرادی که قبلاً یارانه دریافت میکردند، پیامک ارسال شده و مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز شده است. برای کسانی که دریافت نمیکردند، مانند برخی کارمندان دولت که یارانه آنها حذف شده بود، مقرر شد بازنشستگان و کارکنان دولت نیز این مبلغ را دریافت کنند و در صورت تمایل میتوانند از طریق سامانه حمایت فرایند را طی کنند. همچنین در جلسه اخیر کارگروه، تصمیم گرفته شد دادههای مربوط به افرادی که از لیست یارانه بگیران حذف شدهاند، بررسی شود تا در صورت امکان بهصورت خودکار بارگذاری شود و در غیر این صورت، افراد مجدداً اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کنند. حجم مراجعه به سامانه احتمالاً زیاد خواهد بود و در صورت نیاز، اطلاعرسانی تکمیلی امشب ساعت ۹ انجام خواهد شد.
مهاجرانی افزود: بسته حمایتی دولت صرفاً معیشت را پوشش نمیدهد؛ بخشی از آن به تولید اختصاص دارد تا با حذف رانت، ویژهخواری و فساد، منابع به ذینفعان واقعی و تولید تعلق گیرد. در عین باید گفت درباره میزان اعتبار یک میلیون تومانی، این رقم شناور است و در صورت لزوم قابل افزایش یا کاهش خواهد بود. این اعتبار فعلاً برای یک یا دو ماه تخصیص یافته و در صورت عدم خرید در مرحله اول، اعتبار حفظ خواهد شد. اطلاعات دقیق درباره مدت حفظ اعتبار توسط وزارت رفاه اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در خصوص تورم ناشی از تکنرخی شدن ارز بیان کرد: اجرای این طرح در کوتاهمدت سبب افزایش چند درصدی تورم خواهد شد، اما تیم اقتصادی دولت پیشبینی کرده است که با سیاستهای اعمالی، در چند ماه آینده تورم بهصورت اصولی کنترل شود. برای مهار قیمتها، جلسات ستاد تنظیم بازار برگزار میشود و نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف حضور دارند. دولت و نهادهای متولی هم گرانی و هم گرانفروشی را بهصورت جدی پیگیری میکنند.
وی در خصوص دارو و گندم افزود: در حوزه ارز دارو، عرضه دارو حفظ خواهد شد. ارز نهادههای دامی آزاد میشود و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گندم نیز ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دولت در خصوص وام اعتباری ۳۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد برای دهکهای پایین گفت: هدف کمک به معیشت و زیست شرافتمندانه مردم است و این موضوع بخشی از سیاستهای دولت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر است.
مهاجرانی در رابطه با سهام عدالت اظهار کرد: درباره آزادسازی سهام عدالت، این طرح بخشی از اصلاحات اقتصادی دولت است و با هدف جمعآوری سرمایههای خرد برای تولید طراحی شده است. تمام تلاش دولت حفظ زیست شرافتمندانه مردم و اجرای اصلاحات اقتصادی بنیادین است.
