  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

خداییان:۳۵۰۰ پرونده ارزی در انتظار اجرای سریع احکام است

خداییان:۳۵۰۰ پرونده ارزی در انتظار اجرای سریع احکام است

رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد: در حال حاضر ۳۵۰۰ پرونده اجرای احکام در تعزیرات وجود دارد و برخی از آن‌ها مربوط به عدم بازگشت ارز وارداتی با ارقام بالا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی نیز در جلسه‌ای پیرامون وضعیت بازار کالاها و ارز و نقش تعزیرات در این عرصه اظهار کرد: در حال حاضر در تعزیرات ۳۵۰۰ پرونده اجرای احکام وجود دارد؛ برخی از این پرونده‌ها که در حوزه عدم رفع تعهد ارزی واردات هستند، دارای ارقام بالایی هستند؛ با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد لازم باشد طرح ویژه و فوق‌العاده‌ای برای اجرای احکام این قبیل پرونده‌ها به اجرا دربیاید تا قسمتی از این تعهدات ارزی، در سریع‌ترین زمان ممکن وصول شوند.

رئیس سازمان بازرسی افزود: برخی اشخاصی که در اِزای دریافت ارز، آن را به کشور برنمی‌گردانند، مرتکب نوعی «اخلال اقتصادی» شده‌اند؛ ما می‌توانیم پیگیری کنیم که علاوه بر رسیدگی به پرونده این افراد در تعزیرات، پرونده‌های کیفری آنها نیز در دادسرای تهران یا دادسراهای شهرستان‌های مربوطه، مورد رسیدگی قرار بگیرد.

کد خبر 6715562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها