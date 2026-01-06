  1. استانها
تولید شیر خام در قزوین ۱۶ درصد افزایش یافت

قزوین- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قزوین از افزایش ۱۶ درصدی تولید شیر خام در واحدهای دامی این استان طی ۹ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۷۳۲ هزار تن شیر خام در واحدهای دامداری استان قزوین تولید شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با تولید ۶۳۱ هزار تن، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی افزود: وجود واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری با ظرفیت بالا، بهره‌گیری از دام‌های پربازده و مدیریت مناسب واحدهای دامداری از مهم‌ترین عوامل افزایش تولید شیر خام در استان به شمار می‌رود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به شاخص‌های بهره‌وری در این بخش بیان کرد: میانگین تولید شیر خام در استان قزوین به ۴۲ کیلوگرم به ازای هر رأس دام رسیده است که بر این اساس، استان رتبه چهارم کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است.

غیاثوند در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ درصد شیر خام تولیدی استان قزوین به سایر استان‌ها ارسال می‌شود و این استان نقش مؤثری در تأمین شیر و فرآورده‌های لبنی مورد نیاز کشور دارد.

