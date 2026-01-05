کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی ساخت و تولید برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب دادگر اصل، عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت با اشاره به برگزاری بیست و دومین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی مهندسی ساخت و تولید، گفت: این رویداد به عنوان بزرگترین رویداد ساخت تولید کشور با حضور همه بازیگران حوزه ساخت و تولید از دانشگاهها و صنایع از سراسر کشور از ۲۴ تا ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴ از سوی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و با همکاری و میزبانی یکی از شرکتهای طراحی، مهندسی و تأمین قطعات خودرو برگزار میشود.
وی این رویداد بزرگ علمی-صنعتی را از مهمترین و باسابقهترین گردهماییهای تخصصی در حوزه مهندسی ساخت و تولید در ایران و منطقه برشمرد و یادآور شد: کنفرانس ساخت و تولید ایران بستری بینظیر برای تبادل دانش، نمایش آخرین دستاوردهای فناورانه و ایجاد پیوند بین دانشگاه، صنعت و مراکز تحقیقاتی فراهم میآورد؛ چرا که در طی آن در این کنفرانس، آخرین دستاوردهای دانشگاهی و صنعتی حوزه ساخت و تولید در قالب ارائه مقالات، سخنرانیهای کلیدی ملی و بینالمللی، کارگاههای آموزشی و میزگردهای تخصصی ارائه خواهد شد.
دادگر اصل خاطرنشان کرد: با توجه به حضور حداکثری قطعهسازان صنعت خودروسازی کشور، امیدواریم نمایشگاه بینالمللی امسال باعث همافزایی شده و شاهد برقراری ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه در حوزه خودروسازی باشیم.
به گفته دبیر انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران، تفاوت اصلی این دوره نمایشگاه، حضور مراکز معتبر پژوهشی کشور در کنار شرکتهای قطعهسازی است. در مراسم اختتامیه این کنفرانس، جشنواره تجلیل از برگزیدگان این رویداد همچنین تجلیل از چهره ماندگار ساخت و تولید کشور برگزار خواهد شد.
نظر شما