به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم بر کشور، تیمهای عملیاتی هلال احمر همچنان در مناطق تحت تأثیر بارندگی و برف در آمادهباش کامل قرار دارند.
در این اطلاعیه آمده است: از تاریخ ۱۷ آذرماه تاکنون، امدادگران هلال احمر موفق شدند ۱۱ مادر باردار و ۶ نوزاد را از مناطق صعبالعبور و برفی استان آذربایجان غربی نجات داده و به مراکز درمانی منتقل کنند.
بر اساس این گزارش، در همین بازه زمانی ۷ مادر باردار و ۲ نوزاد دیگر نیز توسط ناوگان زمینی و هوایی هلال احمر در استانهای کردستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و آذربایجان شرقی از خطر مرگ نجات یافته و به مناطق امن منتقل شدهاند.
جمعیت هلال احمر با تأکید بر تجهیز ناوگان امدادی به تجهیزات بهروز امداد و نجات، اعلام کرد: نیروهای این جمعیت بهصورت شبانهروزی در تمامی مناطق درگیر شرایط جوی در سراسر کشور آماده خدمترسانی به هموطنان، بهویژه اقشار آسیبپذیر از جمله مادران باردار و نوزادان در مناطق صعبالعبور هستند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: شهروندان میتوانند تمامی حوادث و سوانح را از طریق شماره ۱۱۲ به هلال احمر گزارش دهند تا تیمهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شوند.
جمعیت هلال احمر در پایان بار دیگر از شهروندان درخواست کرد: از سفرهای غیرضروری، صعود به ارتفاعات و حضور در حاشیه رودخانهها و مکانهای آبی خودداری کرده و توصیههای دستگاههای امدادی را جدی بگیرند.
