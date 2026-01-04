روایتی از خدمت در کولاک؛ نجات مادر و نوزاد ۲۱روزه از محاصره برف در سقز

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌دنبال اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان مبنی بر وخامت حال یک مادر تازه‌زایمان‌کرده و نوزاد ۲۱ روزه‌اش در روستای برف‌گیر و کوهستانی «سوله» از توابع شهرستان سقز، استاندار کردستان دستور بسیج فوری همه ظرفیت‌های امدادی، خدماتی و اجرایی استان را صادر کرد.

این در حالی بود که طی روزهای اخیر، با تلاش نیروهای امدادی، ۱۹ مادر باردار و سه بیمار دیالیزی در روستاهای مختلف استان از خطر مرگ نجات یافته بودند، اما انسداد کامل مسیر دسترسی به روستای سوله، نگرانی‌ها درباره وضعیت این مادر و نوزاد را دوچندان کرده بود.

با تشدید شرایط جسمی مادر و نوزاد، دستور ویژه استاندار برای تمرکز همه امکانات بر نجات این خانواده صادر شد.

در مرحله نخست، بالگرد امدادی جمعیت هلال‌احمر چندین نوبت برای پرواز به سمت روستا اقدام کرد، اما شرایط نامساعد جوی، کولاک شدید و کاهش دید افقی، مانع انجام عملیات هوایی شد. در ادامه، تصمیم بر اجرای عملیات زمینی گرفته شد.

با دستور استاندار کردستان، ماشین‌آلات سنگین شامل برف‌روب، بولدوزر، لودر و اسنوتراک به منطقه اعزام شدند، اما شدت بارش برف و شرایط سخت جوی، امکان پیشروی در مرحله اولیه را سلب کرد.

با حادتر شدن وضعیت، استاندار کردستان تصمیم گرفت شخصاً مدیریت، کنترل و نظارت بر عملیات را به‌صورت میدانی بر عهده بگیرد. وی ظهر روز جمعه سنندج را به مقصد منطقه ترک کرد و پس از حدود سه ساعت، به آخرین نقطه قابل تردد خودرو رسید؛ با این حال، به دلیل انسداد کامل مسیر، ناچار به بازگشت و استقرار در روستای خورخوره شد.

به دستور استاندار، ستاد مدیریت بحران شهرستان سقز با حضور فرماندار، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط، در خانه بهداشت روستای خورخوره تشکیل شد.

استاندار کردستان در این نشست با تأکید بر اولویت مطلق نجات جان مادر و نوزاد، اعلام کرد تا پایان موفق عملیات، منطقه را ترک نخواهد کرد.

پس از بررسی همه‌جانبه شرایط، تصمیم بر اعزام خودروی ویژه «آرگو» متعلق به جمعیت هلال‌احمر برای شکستن مسیرهای برفی و دسترسی به روستا اتخاذ شد.

در نهایت، پس از چند ساعت تلاش مستمر و فشرده نیروهای امدادی، خودروی آرگو موفق شد به محل استقرار مادر و نوزاد در روستای سوله دسترسی پیدا کند و عملیات امداد و نجات با موفقیت انجام شد.

پس از انتقال ایمن مادر و نوزاد به بیمارستان شفا سقز و اطمینان از رسیدگی مناسب درمانی، استاندار کردستان ساعت ۲۲ شب با رضایت از روند عملیات، محل را ترک کرد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، مادر در وضعیت عمومی پایدار قرار دارد، اما نوزاد ۲۱ روزه همچنان تحت مراقبت‌های ویژه است و کادر درمانی بیمارستان شفا سقز در حال انجام اقدامات لازم برای حفظ جان وی هستند.