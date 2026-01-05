به گزارش خبرگزاری مهر، کارویژه روابط عمومی منطقه ۱۰ تهران با محوریت اکران معرفی پروژه عظیم بزرگراه نواب صفوی، با هدف اطلاع‌رسانی مؤثر، تبیین ویژگی‌های نوآورانه و ارتقای ارتباط با شهروندان اجرا شد.

این اکران‌ها با پیام‌هایی نظیر «نواب؛ ایمن‌تر از همیشه» و «نواب، نفس تازه می‌کند» تلاش دارند روایت تازه‌ای از این پروژه زیرساختی را در سطح شهر به نمایش بگذارند.

بزرگراه نواب صفوی به‌عنوان نخستین بزرگراه بدون گاردریل شهرداری تهران، نمادی از رویکرد نوین مدیریت شهری در تلفیق ایمنی، زیبایی و کارآمدی است. حذف گاردریل‌ها ضمن افزایش خوانایی مسیر و کاهش اغتشاشات بصری، به ایجاد چشم‌اندازی باز و یکپارچه در محور انجامیده و جلوه‌ای متفاوت از منظر شهری را رقم زده است.

این ویژگی نوآورانه، علاوه بر ارتقای کیفیت بصری، نقش مؤثری در بهبود حمل‌ونقل شهری ایفا می‌کند؛ افزایش میدان دید رانندگان، سهولت تردد، کاهش نقاط کور و ایجاد حس آرامش بیشتر در مسیر، از جمله مزایای این طراحی به‌شمار می‌رود که در تصاویر و اکران‌های محیطی به‌روشنی قابل مشاهده است.

روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰ تهران با بهره‌گیری از زبان تصویر و اکران محیطی، تلاش کرده است تا پروژه بزرگراه نواب صفوی را از یک طرح عمرانی صرف، به یک روایت رسانه‌ای قابل لمس برای شهروندان تبدیل کند؛ روایتی که امنیت، زیبایی و حرکت روان شهری را هم‌زمان بازتاب می‌دهد.

این کارویژه ارتباطی، نمونه‌ای موفق از نقش‌آفرینی روابط عمومی در معرفی دستاوردهای مدیریت شهری و تقویت اعتماد عمومی از مسیر اطلاع‌رسانی خلاقانه و اثرگذار است.