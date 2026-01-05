به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی ظهر دوشنبه در سومین همایش نماز سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان قم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تسلیت ایام شهادت حضرت زینب کبری (س)، با اشاره به همزمانی این مراسم با روز پایانی اعتکاف اظهار کرد: امروز، روزی است که بندگان صالح خداوند توفیق یافتهاند ایام اعتکاف را با عبادت، خلوت و انس با پروردگار به پایان برسانند و این خود نعمتی بزرگ و قابل تأمل است.
وی با بیان اینکه این همایش با شعار «نماز، عامل اقتدار و مقاومت» برگزار شده است، از تلاشها و زحمات سردار فتحالله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان قم، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه، فرماندهان، روحانیون، کارکنان و سربازان سپاه در برگزاری این برنامه قدردانی کرد.
تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) در ادامه با اشاره به سیره حضرت ابراهیم (ع) و ماجرای اسکان خانواده ایشان در سرزمین حجاز، خاطرنشان کرد: حضرت ابراهیم (ع) با صبر، توکل و دعا، خانواده خود را در سرزمینی بیآب و زراعت کنار بیتالله الحرام مستقر کرد و این اقدام، جلوهای روشن از ایمان، دعا و تلاش برای برپایی نماز و تقرب به خداوند بود.
وی با تأکید بر نقش دعا در جلب رحمت و برکات الهی افزود: تلاشهای انبیای الهی، بهویژه حضرت ابراهیم (ع)، همواره معطوف به اقامه نماز و نزدیک کردن دلهای مردم به خداوند متعال بوده است و این مسیر، الگویی ماندگار برای همه مؤمنان به شمار میرود.
آیتالله سعیدی با طرح یک پرسش بنیادین درباره کیفیت اقامه نماز تصریح کرد: یکی از سوالات جدی در حوزه نماز این است که چرا با وجود آگاهی از آثار و برکات فراوان نماز، برخی افراد هنگام نماز حال خوشی ندارند و تأثیر این فریضه الهی را بهصورت ملموس در زندگی خود احساس نمیکنند.
وی در پاسخ به این موضوع، به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: معظمله تأکید دارند برای اینکه انسان در نماز احساس خوبی داشته باشد، باید این باور را در خود تقویت کند که در حال صحبت کردن با خداوند متعال است.
تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) با تأکید بر اهمیت استمرار و پایداری در عبادت اظهار داشت: ارتباط واقعی و عمیق با خداوند، اگر با مداومت همراه باشد، زمینهساز بهرهمندی از آثار معنوی نماز خواهد شد و انسان را متوجه عالم برزخ، قیامت و مسئولیتهای اخروی میکند.
وی افزود: هنگامی که تلفن ما به صدا درمیآید یا در خانه صدایی ایجاد میشود، برای پاسخ دادن اهمیت و ارزش قائل میشویم؛ اما باید از خود بپرسیم چرا زمانی که در نماز فرصت گفتوگو با خداوند فراهم است، گاه این ارتباط را آنگونه که شایسته است جدی نمیگیریم.
آیتالله سعیدی خاطرنشان کرد: خاموش کردن تلویزیون و ایجاد سکوت ظاهری هنگام نماز، اقدامی درست است، اما اگر ذهن انسان همچنان درگیر افکار پراکنده و امور دنیوی باشد، این نشاندهنده نیاز به بازنگری در اولویتها و کیفیت ارتباط با خداوند است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش مستمر برای ارتقای کیفیت نماز و احیای پیوند قلبی با پروردگار در زندگی روزمره، بتوان از برکات عظیم این فریضه الهی بهرهمند شد و آثار آن را در ابعاد فردی و اجتماعی مشاهده کرد.
