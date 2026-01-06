به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی معبودی در حاشیه سومین همایش «منزلت نماز» اظهار کرد: این همایش با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز و تجلیل از خادمان این فریضه الهی، در سطح تمامی شهرستان‌ها و نواحی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران برگزار شد.

وی افزود: در جریان برگزاری این همایش، آثار، مقالات و طرح‌های متعددی با محوریت نقش نماز در ابعاد فردی، اجتماعی و خانوادگی ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت که از میان آن‌ها، آثار برگزیده انتخاب و از صاحبان آن‌ها تجلیل به عمل آمد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران تصریح کرد: همچنین افرادی که در زمینه ترویج و تبلیغ نماز نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند، به‌عنوان خادمان نماز از جمله موذنین و مکبرین مورد تقدیر قرار گرفتند.

معبودی با بیان اینکه نماز بهترین وسیله ذکر الهی و مؤثرترین عامل یاد خداوند است، خاطرنشان کرد: اقامه نماز می‌تواند آرامش روحی و جسمی انسان را تأمین کرده و نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری این همایش در ماه مبارک رجب گفت: سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) با برگزاری چنین برنامه‌هایی، درصدد نهادینه‌سازی فرهنگ نماز و تقویت بنیان‌های معنوی در جامعه است.