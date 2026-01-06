سومین همایش نماز سال ۱۴۰۴ در قبله تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار رضا زندی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در حاشیه سومین همایش «منزلت نماز»، از برگزاری سومین همایش نماز سال ۱۴۰۴ با شعار «نماز عامل اقتدار و مقاومت» خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت اقامه نماز در سطح نیروهای سپاه اظهار داشت: این فریضه الهی به صورت جدی در سطح نیروها پیگیری می‌شود و برگزاری همایش نماز یکی از ابتکارات موفق و اثرگذار در سطح نیروهای مسلح است.

زندی افزود: در سال ۱۴۰۳، ۱۷۵ جلسه کمیسیون منزلت نماز برگزار شد و مراسم نکوداشت این فریضه الهی به صورت ماهیانه در رده‌های سپاه استان تهران برگزار می‌گردد.

دبیر کمیسیون منزلت نماز سپاه استان تهران تصریح کرد: نماز ستون دین است و سپاه، برگرفته از دین مبین اسلام، با جدیت در مسیر گسترش معنویت حرکت می‌کند.

وی در پایان اعلام کرد: در مراسم پایانی همایش، از هنرمندان پاسدار و سربازان وظیفه فعال در حوزه مستندسازی، شعر، مقاله، نقاشی، خوشنویسی و اذان، که آثار خود را ارسال کرده بودند، با داوری، تقدیر و جوایز به نفرات برتر اهدا شد.