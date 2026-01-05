  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

نوری : اعتکاف دانش آموزان را برای مسئولیت های سخت آماده می کند

نوری : اعتکاف دانش آموزان را برای مسئولیت های سخت آماده می کند

بجنورد- نماینده ولی فقیه خراسان شمالی گفت: مراسم معنوی اعتکاف، دانش آموزان را برای مسئولیت‌های سخت آماده خواهد کرد.

