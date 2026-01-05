https://mehrnews.com/x3b5zv ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰ کد خبر 6714542 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰ نوری : اعتکاف دانش آموزان را برای مسئولیت های سخت آماده می کند بجنورد- نماینده ولی فقیه خراسان شمالی گفت: مراسم معنوی اعتکاف، دانش آموزان را برای مسئولیتهای سخت آماده خواهد کرد. دریافت 37 MB کد خبر 6714542 کپی شد مطالب مرتبط هدایتی: بیش از ۱۹ هزار نفر در آیین اعتکاف خراسان شمالی شرکت کردند نوری: اعتکاف فضای معنوی جامعه را متحول کرده است برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی آیین اعتکاف اعتکاف 1404
