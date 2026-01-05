کرمی: دستگاه های اجرایی ایلام به صورت روزانه بازار را رصد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به اولویت دولت در حوزه معیشت مردم و اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این اصلاحات، تک‌نرخی شدن ارز و بازگشت یارانه‌های پنهان از ابتدای زنجیره تولید به مصرف‌کننده نهایی است.

وی افزود: دولت سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای یارانه کالاهای اساسی هزینه می‌کند، اما در ساختار جدید این منابع به‌صورت مستقیم و شفاف در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بر همین اساس، برای هر نفر از جمعیت کشور، سرانه چهار میلیون تومان اعتبار برای چهار ماه در حساب خانوارها تخصیص داده می‌شود که به‌صورت ماهانه آزاد خواهد شد.

استاندار ایلام با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی شفاف به مردم، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های متولی اقتصادی موظف‌اند بسته‌های حمایتی و تمهیدات تنظیم بازار را به‌طور دقیق برای مردم تشریح کنند، چراکه هرگونه ابهام می‌تواند موجب اختلال در تصمیم‌گیری بازار شود.

کرمی نقش اصناف و بازاریان را در مدیریت بازار بسیار مهم دانست و گفت: بازار باید توسط خود اصناف اداره شود و دولت نقش هماهنگ‌کننده را ایفا کند. نظارت مستمر و مؤثر با مشارکت تعزیرات، دستگاه‌های اجرایی، اصناف و بسیج اصناف از الزامات موفقیت این طرح است.

وی با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، آرد و نان تأکید کرد و افزود: فرمانداران موظف‌اند به‌صورت روزانه وضعیت بازار را رصد کرده و تصمیمات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی کنند.

استاندار ایلام همچنین ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی در شهرها و روستاها را از راهکارهای مهم کاهش نقش واسطه‌ها عنوان کرد و گفت: تأمین پایدار، توزیع به‌موقع و نظارت مؤثر سه رکن اصلی تنظیم بازار هستند.

کرمی در پایان با اشاره به دشواری‌های اصلاحات اقتصادی، خاطرنشان کرد: این اقدامات نوعی جراحی اقتصادی است که ممکن است در کوتاه‌مدت با سختی‌هایی همراه باشد، اما نتیجه آن بهبود معیشت مردم و سلامت اقتصاد کشور خواهد بود.