۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۵

اجرای طرح جامع حمایت معیشتی در استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان از اجرای طرح جامع حمایت معیشتی در این استان که با هدف کمک به بهبود معیشت مردم اجرایی می‌شود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی چگونگی اجرای طرح جامع حمایت معیشت و امنیت غذایی استان سمنان به میزبانی استانداری از اجرای این طرح خبر داد و بیان کرد: هدف دولت کمک به معیشت مردم است.

وی با بیان اینکه این طرح نتیجه مطالعات کارشناسی اقتصادی در سطح ملی و استان‌ها است افزود: اجرای این طرح نیازمند هماهنگی و هم افزایی همه دستگاه‌های اجرایی در سراسر استان سمنان است.

استاندار سمنان با بیان اینکه افزایی دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در این طرح گنجانده شده است بیان کرد: اجرای صحیح و دقیق این طرح نیازمند هماهنگی همه ادارات و دستگاه‌های دولتی است.

کولیوند با بیان اینکه دولت معیشت مردم را اولویت خود می‌داند گفت: کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوار از جمله مهم‌ترین اهداف و محورهای اجرای طرح حمایت از معیشت خانواده از سوی دولت است.

وی با بیان اینکه ساماندهی بازار کالاهای اساسی و ایجاد ثبات و آرامش در عرصه عرضه از دیگر محورهای این طرح است افزود: در این طرح توجه ویژه‌ای به تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم شده است

