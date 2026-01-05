حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آتش‌سوزی رخ‌داده به دلیل وجود مواد مستعد اشتعال در انبار خامه گسترش پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر حریق به‌صورت کامل خاموش نشده اما تحت کنترل قرار دارد و تلاش نیروهای عملیاتی بر مهار دامنه آتش متمرکز است.

وی افزود: با توجه به پتانسیل بالای اشتعال مواد موجود در انبار، از همان ساعات ابتدایی حادثه نیروهای آتش‌نشانی شهرداری‌های اطراف در محل مستقر شدند و عملیات اطفای حریق به‌صورت گسترده در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران ادامه داد: همچنین به شهرداری‌های معین از جمله شهرداری تهران، گرگان و سمنان آماده‌باش داده شده و در صورت نیاز از ظرفیت آن‌ها استفاده خواهد شد.

محمدی با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی صحیح اظهار کرد: از مراجع رسمی به‌ویژه صدا و سیما انتظار داریم در اطلاع‌رسانی دقیق به مردم کمک کنند و از شهروندان نیز درخواست می‌کنیم از حضور در اطراف کارخانه و محل حادثه خودداری کنند تا عملیات امدادی بدون مشکل انجام شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امدادی گفت: از همه عزیزان در آتش‌نشانی، هلال‌احمر و دستگاه‌های امدادرسان که در محل حادثه حضور دارند تشکر می‌کنم و امیدواریم به‌زودی دامنه و پیامدهای این آتش‌سوزی به‌طور کامل مهار شود.