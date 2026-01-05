  1. استانها
آتش‌سوزی انبار مواد لبنی آمل تحت کنترل است؛ آماده‌باش شهرداری‌های معین

آمل - مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در انبار مواد لبنی گفت: آتش هنوز به‌طور کامل مهار نشده اما تحت کنترل قرار دارد.

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آتش‌سوزی رخ‌داده به دلیل وجود مواد مستعد اشتعال در انبار خامه گسترش پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر حریق به‌صورت کامل خاموش نشده اما تحت کنترل قرار دارد و تلاش نیروهای عملیاتی بر مهار دامنه آتش متمرکز است.

وی افزود: با توجه به پتانسیل بالای اشتعال مواد موجود در انبار، از همان ساعات ابتدایی حادثه نیروهای آتش‌نشانی شهرداری‌های اطراف در محل مستقر شدند و عملیات اطفای حریق به‌صورت گسترده در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران ادامه داد: همچنین به شهرداری‌های معین از جمله شهرداری تهران، گرگان و سمنان آماده‌باش داده شده و در صورت نیاز از ظرفیت آن‌ها استفاده خواهد شد.

محمدی با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی صحیح اظهار کرد: از مراجع رسمی به‌ویژه صدا و سیما انتظار داریم در اطلاع‌رسانی دقیق به مردم کمک کنند و از شهروندان نیز درخواست می‌کنیم از حضور در اطراف کارخانه و محل حادثه خودداری کنند تا عملیات امدادی بدون مشکل انجام شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امدادی گفت: از همه عزیزان در آتش‌نشانی، هلال‌احمر و دستگاه‌های امدادرسان که در محل حادثه حضور دارند تشکر می‌کنم و امیدواریم به‌زودی دامنه و پیامدهای این آتش‌سوزی به‌طور کامل مهار شود.

