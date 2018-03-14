اطفای حریق شهرک صنعتی جی پس از یک ساعت/عملیات پاکسازی ادامه دارد

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حادثه حریق انبار و کارگاه چاپ سلفون در شهرک صنعتی جی ساعت ۱۷:۵۰ دقیقه به آتش نشانی این شهرک صنعتی اعلام شده است، اظهار داشت: پس از حضور آتش‌نشانان با توجه به حجم بالای حریق نیروهای امدادی از ایستگاه شماره ۱۵ نیز به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در گام دوم امدادرسانی نیروها از ۱۰ ایستگاه دیگر همراه با خودروهای اطفائیه حریق سبک و سنگین به محل حادثه اعزام شدند، تصریح کرد: همچنین سه دستگاه لودر برای مناسب‌سازی محیط حادثه برای اجرای عملیات امدادی و تخریب دیوارهای کارگاه مورد استفاده قرار گرفتند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه پس از یک ساعت این حریق به صورت کامل اطفا شد، ابراز داشت: ۵۰ نیروی امدادی همراه با مسئولان شیفت در این عملیات همکاری داشتند.

وی با بیان اینکه پاکسازی این آتش سوزی برای جلوگیری از اشتعال دوباره در دست اقدام است، افزود: عملیات پاکسازی این حادثه نیز دو ساعت به طول می‌انجامد.

شریعتی تصریح کرد: هنوز علت این حادثه مشخص نیست.