هشدار نسبت به تردد غیرضروری در اطراف شرکت حادثه دیده در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی محمدی با تأکید بر لزوم باز نگه‌داشتن مسیرهای منتهی به محل حادثه برای خودروهای امدادی و آتش‌نشانی اظهار کرد: تردد خودروهای شخصی و تجمع غیرضروری در این محدوده، موجب ایجاد ترافیک سنگین شده و روند مهار حادثه و خدمات‌رسانی را با مشکل مواجه می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با قدردانی از همکاری شهروندان افزود: از مردم درخواست می‌شود با رعایت هشدارهای اعلام‌شده و پرهیز از حضور غیرضروری در محل، زمینه تسریع در عملیات امدادی و حفظ ایمنی عمومی را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی درباره وضعیت حادثه و اقدامات انجام‌شده، از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.