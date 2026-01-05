به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه میز مشارکت انتخابات با حضور هیأت‌های ورزشی استان اصفهان اظهار کرد: به‌عنوان فردی که سابقه فعالیت در مدیریت شهری را دارد، به صراحت می‌گویم هیچ نهادی در کشور به اندازه شهرداری و شورای شهر قدرت تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری و اجرا ندارد.

وی افزود: اگر ورزش اصفهان به دنبال جهش است، نباید چشم‌انتظار بودجه‌های دولتی باشد؛ چراکه این منابع پاسخگوی نیاز هیأت‌های ورزشی نیست، اما شوراها و شهرداری‌ها می‌توانند با تصمیم‌های مؤثر، بسترساز تحولات جدی شوند.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت بالای ورزشکاران برای حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: اعضای فعلی شوراها الزاماً تجربه و توانمندی بیشتری نسبت به ورزشکاران ندارند و بخش زیادی از مشکلات هیأت‌های ورزشی از مسیر شوراها قابل حل است.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه شوراها رکن چهارم حاکمیت هستند، گفت: شورای شهر و روستا نهادی حاکمیتی با امکان مدیریت همزمان درآمد و هزینه است و خانواده ورزش باید یا خود وارد میدان شوند یا افراد توانمند این حوزه را برای حضور در شوراها معرفی کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از اتفاقات مثبت ورزشی که امروز در اصفهان شاهد آن هستیم، نتیجه حضور اهالی ورزش در شورای شهر است و این تجربه ثابت کرده که داشتن حتی یک نماینده آشنا به مسائل ورزش، می‌تواند مسیر تصمیم‌سازی شهری را تغییر دهد.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت مشارکت عملی هیأت‌های ورزشی در لایه اول تصمیم‌گیری خاطرنشان کرد: اصفهان در بسیاری از رشته‌های ورزشی در حال جهش است و برای تداوم این روند باید نخبگان ورزشی شناسایی و به حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستا تشویق شوند.

وی افزود: حضور حتی یک نخبه ورزشی در شورای شهر یا روستا می‌تواند انقلابی بزرگ در توسعه ورزش رقم بزند و مدیران شهری را به دغدغه‌مندان واقعی این حوزه تبدیل کند.

