به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه یکشنبه در نشست فرمانداران و اعضای هیئتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با اشاره به زمان محدود باقیمانده تا پایان ثبتنام داوطلبان، اظهار کرد: همه ملاحظات و الزامات قانونی باید پیش از ورود افراد به فرآیند ثبتنام بهطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
وی ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات فرمانداران، بهویژه در مقاطعی که استان با برخی چالشها و ناآرامیها مواجه بوده است، افزود: فرمانداران باید با آمادگی کامل، زمینه برگزاری انتخاباتی بانشاط، قانونمحور، شفاف و صددرصد بیطرفانه را فراهم کنند.
شوراها؛ مؤثرترین نهاد در زندگی روزمره مردم
استاندار اصفهان با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا بیشترین میزان تأثیر مستقیم را بر زندگی مردم دارند، گفت: این موضوع بارها مورد تأکید قرار گرفته و حتی در دیدار با رئیسجمهور محترم نیز مطرح شده است؛ گاهی میزان اثرگذاری یک عضو شورای شهر یا روستا، حتی در کوچکترین مناطق، از بسیاری از مدیران ارشد استانی و ملی بیشتر است.
وی ادامه داد: اجرای پروژهها در سطح ملی و استانی معمولاً مسیرهای اداری طولانی دارد، اما شوراها میتوانند با تصمیمی بهموقع و ساده، طرحی اثرگذار را وارد مرحله اجرا کنند؛ از اینرو شوراها از قدرتمندترین ارکان مدیریتی کشور به شمار میروند و نقش مهمی در ایجاد امید و نشاط اجتماعی دارند.
جمالینژاد با اشاره به گلایه برخی شهروندان از شنیدهنشدن مطالباتشان، تصریح کرد: در برخی شوراها به این مسئله توجه کافی نشده و همین امر سبب شده مردم احساس کنند صدایشان به گوش نمیرسد؛ این رویکرد باید اصلاح شود.
بیطرفی؛ خط قرمز فرآیند انتخابات
وی با اشاره به مسئولیت سنگین هیئتهای اجرایی انتخابات، گفت: باید فضای انتخابات بهگونهای باشد که همه دیدگاهها و سلیقهها امکان حضور داشته باشند. تأکید میکنم نگاههای جناحی، سیاسی و برچسبهای اصولگرایی و اصلاحطلبی کنار گذاشته شود و تنها ملاک، شایستگی، تخصص، تجربه و دلسوزی افراد باشد.
استاندار اصفهان افزود: همه ما باید با خود و خدای خود عهد ببندیم که در بررسی صلاحیتها و انتخاب افراد، نهایت انصاف و بیطرفی را رعایت کنیم. این موضوع از خطوط قرمز ماست و اجازه نمیدهیم سلایق سیاسی بر آن سایه بیندازد.
نخبگان باید شناسایی و برای حضور دعوت شوند
وی با اشاره به پایان نزدیک مهلت ثبتنام داوطلبان شوراها گفت: بسیاری از افراد توانمند، باسواد، خلاق و صاحبنظر معمولاً داوطلبانه برای ثبتنام مراجعه نمیکنند؛ بنابراین لازم است این افراد شناسایی، دعوت و حتی تشویق به حضور در عرصه انتخابات شوند.
جمالینژاد تأکید کرد: فرمانداران باید نخبگان محلی، معتمدان مردمی و چهرههای اثرگذار در شهرها و روستاها را شناسایی کرده و آنان را برای حضور فعال در انتخابات ترغیب کنند تا مردم خود را شریک آیندهسازی محل زندگیشان بدانند.
تمهیدات ویژه برای همه اقشار و رعایت اخلاق انتخاباتی
استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم پیشبینی امکانات مناسب برای همه اقشار جامعه، اظهار کرد: از هماکنون باید شرایط رأیگیری برای افراد دارای معلولیت، سالمندان، بانوان باردار و بیماران فراهم شود. رعایت اخلاق انتخاباتی، پرهیز از تخریب رقبا و ایجاد فرصت عادلانه برای ارائه برنامهها، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی جوانان را یکی از پایههای اصلی مشارکت اجتماعی دانست و گفت: نسل جوان امروز تفاوتهای جدی با نسلهای گذشته دارد و باید از حضور و نقشآفرینی آنان استقبال کرد. شوراها محل تصمیمگیریهای پیچیده نیست و نباید از سپردن مسئولیت به جوانان هراس داشت.
تقویت نشاط اجتماعی و پرهیز از سیاسیکاری شوراها
جمالینژاد با تأکید بر ضرورت ایجاد شور و امید در فضای اجتماعی افزود: بهرهگیری از روشهای نوآورانه، برگزاری مناظرههای محلی، استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای مردمی میتواند حس تعلق شهروندان به محل زندگیشان را تقویت کرده و حتی زمینه مهاجرت معکوس را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: شوراها ذاتاً نهادی خدماتمحور هستند و موضوعاتی همچون حملونقل شهری، پسماند، روشنایی و توسعه محلی را دنبال میکنند؛ از این رو نباید فضای شوراها به حاشیههای سیاسی آلوده شود.
قانونمداری، شفافیت و حفظ سرمایه اجتماعی
استاندار اصفهان بر اجرای دقیق قانون، رعایت حقالناس و شفافیت در همه مراحل انتخابات تأکید کرد و گفت: تمامی اقدامات باید مستند، قابل دفاع و به دور از سلیقههای شخصی باشد. تعامل محترمانه و قانونمند با هیئتهای نظارت، احترام به داوطلبان و رسیدگی سریع به شکایات اهمیت بالایی دارد.
وی همچنین با اشاره به الزامات فنی و اجرایی انتخابات بیان کرد: مسائل مرتبط با فناوری اطلاعات، امنیت، آموزش نیروهای انسانی و تأمین تجهیزات باید پیش از موعد پیشبینی و تأمین شود و هیچگونه کوتاهی در این حوزه پذیرفته نیست.
جمالینژاد مدیریت هوشمندانه فضای رسانهای، مقابله با شایعات و اخبار نادرست و جلب اعتماد عمومی را از وظایف مهم دستاندرکاران انتخابات دانست و افزود: حفظ سرمایه اجتماعی، اولویت اصلی ما در برگزاری انتخابات است.
استاندار اصفهان با قدردانی از تلاشهای عوامل اجرایی انتخابات گفت: این مجموعه با صرف وقت و تلاش فراوان، مسئولیتی سنگین را بر عهده دارند و باید ضمن حفظ کرامت آنان، انگیزه و حمایت لازم را فراهم کنیم. امیدواریم با همدلی، دقت و رعایت بیطرفی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان به شکلی پرشور و افتخارآمیز برگزار شود.
نظر شما