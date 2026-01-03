امین عاملی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور امسال و برای نخستین‌بار با محوریت کانون فرهنگی هنری حضرت خدیجه (س) شهر قم، طرح اعتکاف تشکیلاتی تربیتی ویژه نوجوانان را در سراسر کشور اجرا کرده است.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، ۹۸ مسجد از ۲۲ استان کشور حضور دارند و در خراسان شمالی نیز پنج کانون فرهنگی هنری مسجد به‌صورت محوری میزبان نوجوانان معتکف هستند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی گفت: کانون مسجد امام رضا (ع) گرمه، کانون الغدیر مسجد صاحب‌الزمان (عج) شهر ایور، کانون عاشورا مسجد امام حسین (ع) شهرستان بام و صفی‌آباد، کانون نسیم رحمت مسجد امام حسن عسکری (ع) بجنورد و کانون سردار دل‌ها مسجد ابوالفضلی شیروان در این طرح مشارکت دارند.

وی افزود: ۷۵۰ نوجوان نو جهاد با همراهی مربیان و مدیران کانون‌های فرهنگی هنری فعال در ۱۲ مسجد استان معتکف شدند.

عاملی‌پور با بیان اینکه سایر کانون‌ها نیز در رونق اعتکاف نوجوانان مشارکت دارند، ادامه داد: با همراهی قرارگاه نوجوان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و مشارکت مربیان تربیتی، ۱۲ مسجد دیگر در شهرها و روستاهای راز و جرگلان، مانه، اسفراین، بام و صفی‌آباد، بجنورد، فاروج و شیروان میزبان نوجوانان معتکف هستند.

وی بیان کرد: برگزاری جشن میلاد امیرالمؤمنین (ع) و گرامیداشت مقام پدر، محافل قرآنی، یادبود شهدا با محوریت بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی، مسابقات کتابخوانی، نشست‌های بصیرتی و مهارت‌افزایی، جمع‌خوانی کتاب، اکران فیلم، اجرای گروه‌های سرود و برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ایام اعتکاف نوجوانان است.