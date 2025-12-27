به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام محمد معلم ظهر شنبه در جلسه شئون فرهنگی شیروان که برای هماهنگی و برگزاری باشکوه آئین اعتکاف و بزرگداشت ۹ دی با حضور امام جمعه و سایر مسؤولین در دفتر امام جمعه برگزار شد، با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۲ هزار نفر برای شرکت در مراسم اعتکاف، اظهار کرد: مراسم اعتکاف امسال با برنامه‌ریزی ویژه و با هدف بهره‌گیری از این فرصت ارزشمند برای خودسازی شرکت‌کنندگان بویژه جوانان و نوجوانان برگزار می‌شود.

وی افزود: اقدامات مناسبی برای افزایش ظرفیت مساجد جهت میزبانی شایسته از معتکفان انجام شده که با مشارکت ادارات و مدیران موفق‌تر برگزار می‌شود.

وی گفت: با رصد امکانات و نظارت دقیق بر وضعیت بهداشتی، امکانات اقامتی و کیفیت برگزاری مراسم تأکید ویژه‌ای داریم.

در ادامه جلسه، حاضران به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند و مقرر شد با تعامل بیشتر بین نهادهای متولی و استفاده از ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی این مراسم هرچه باشکوه‌تر برگزار شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد اجتماع بزرگداشت ۹ دی با همکاری همه نهادها گرامی داشته شود.

محمدزاده قانعی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شیروان در این جلسه بیان کرد: اجتماع مردمی در مسجد جامع شهرستان با هدف یادآوری نقش تاریخی نهم دی ماه در تثبیت بصیرت عمومی و نمایش وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب و رهبری برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ نهم دی‌ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نام‌گذاری شده و هر ساله مراسم و برنامه‌های مختلفی به منظور گرامیداشت این روز در سراسر کشور برگزار می‌شود.