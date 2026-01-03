  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱

مادران و دختران شیروانی با دوری از مشغله‌های زندگی به خدا نزدیکتر شدند

مادران و دختران شیروانی با دوری از مشغله‌های زندگی به خدا نزدیکتر شدند

شیروان- امسال نیز بانوان شیروانی در آیین معنوی اعتکاف با حضور پرشور به همراه دخترانشان شرکت کردند.

