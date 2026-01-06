به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت انرژی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: ۲.۷ میلیارد دلار به سه شرکت برای توسعه غنیسازی اورانیوم در داخل این کشور اختصاص داده است.
این وزارتخانه در بیانیهای که در وبسایت خود منتشر کرد نوشت: این منابع مالی برای توسعه تأسیسات غنی سازی در طول دهه آینده اختصاص یافته است.
در این بیانیه آمده است: مقامات آمریکا انتظار دارند این تأمین مالی به تقویت امنیت انرژی منجر شود و وابستگی این کشور به تأمینکنندگان خارجی را کاهش دهد.
این در حالی است که آمریکا مانع از استفاده صلحآمیز سایر کشورها از انرژی هستهای میشود. کشورهای مختلف جهان به انحصار دانش صلحآمیز هستهای در دست قدرتها اعتراض دارند و خواهان ایجاد سازوکارهای بین المللی برای از بین رفتن این انحصار هستند.
