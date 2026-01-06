خاموشی برق به منظور اصلاح شبکه در بویراحمد، باشت، چرام، دنا و گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اصلاح و بهسازی شبکه در بویراحمد، باشت، چرام، دنا و گچساران و خاموشی با برنامه طی امروز خبر داد.
بویراحمد
جاده پارک ساحلی و پمپاژ آب و فاضلاب - هتل المپیک از ساعت ۱۳:۱۰ لغایت ۱۶:۱۰
بلوار شهید رضایی (مهریان)، پارک جنگلی، آبشار، بلوار مطهری شمالی، شهداها، ارم ها، خیابان دادگستری قدیم، قسمتی از هجرتها، خیابان فردوسی، خیابان جمهوری، بلوار ابوذر و فرعیها، بلوار کاشانی و فرعیها ، بلوار بویراحمد، محمودآباد، بلوار رجا، بیمارستان امام سجاد و MRI از ساعت ۱۴:۱۰ لغایت ۱۵:۵۰
باشت
روستاهای کلاغ نشین و ماهور باشت از ساعت ۰۹:۱۰ لغایت ۱۴:۱۰
روستای بهره عنا و پمپاژهای اطراف از ساعت ۰۹:۱۰ لغایت ۱۲:۱۰
چرام
روستاهای القچین علیا-بردیان و شهرک صنعتی بردیان از ساعت ۰۹:۱۰ لغایت ۱۱:۱۰
دنا
حوزههای سادات محمودی، بن زرد، خون گاه، چناربرم، آب سپاه از ساعت ۱۰:۰۵ لغایت ۱۱:۳۰
گچساران
شهرک صنعتی ساران و چهاربیشه از ساعت ۰۸:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰
