افزایش ۱۰ برابری اعتبارات قانون حمایت از افراد دارای معلولیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه امروز شورای معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح وضعیت اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: با وجود افزایش قابل توجه تخصیص‌ها در سال‌های اخیر همچنان فاصله معناداری میان آنچه قانون پیش‌بینی کرده و آنچه عملاً تخصیص می‌یابد وجود دارد، شکافی که نیازمند پیگیری ساختاری، تقنینی و بین‌دستگاهی است.

وی افزود: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دارای ۳۴ ماده، ۲۹ تبصره و ۱۰ فصل است. این در حالی است که در سطح جهانی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر یعنی نزدیک به ۱۶ درصد جمعیت جهان دارای معلولیت هستند و بزرگ‌ترین اقلیت جهان را تشکیل می‌دهند. در ایران نیز حدود ۱۲ درصد جمعیت معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افراد دارای معلولیت هستند.

حسینی با اشاره به جایگاه بین‌المللی این قانون گفت: تعداد اندکی از کشورها کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که شامل ۵۰ ماده است را به قانون داخلی تبدیل کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که این کنوانسیون را به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با ۳۴ ماده تبدیل کرده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به وضعیت بودجه این قانون در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: بودجه پیش‌بینی‌شده برای اجرای این قانون در سنوات مختلف متفاوت بوده اما دو ویژگی مشترک داشته نخست اینکه این بودجه هیچ‌گاه به‌طور کامل تخصیص نیافته است و همواره درصدی از اعتبار مصوب به آن اختصاص داده شده و دوم اینکه در سال‌های اخیر به‌ویژه در این دولت، روند افزایش تخصیص‌ها شتاب گرفته هرچند شکاف همچنان باقی است.

به گفته حسینی، در سال ۱۳۹۹ حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این قانون تخصیص یافت، در حالی که باید ۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا می‌کرد به عبارتی تنها ۶.۳۸ درصد اعتبار محقق شد. در سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت در حالی که رقم مورد نیاز ۴۷ هزار میلیارد تومان بود که تحقق ۳.۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد در حالی که باید ۶۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص می‌یافت که معادل ۴.۶۵ درصد تحقق بود. در سال ۱۴۰۲ نیز ۴ هزار میلیارد تومان تخصیص یافت در حالی که رقم مصوب ۷۶ هزار میلیارد تومان بود و تنها ۵.۲۶ درصد آن محقق شد.

حسینی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، ۱۳ هزار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت در حالی که باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا می‌کرد که به معنای تحقق ۸.۸۰ درصدی است. در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۳ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شد در حالی که رقم مورد نیاز ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بود و میزان تحقق به ۱۲.۷ درصد رسید.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال ۱۴۰۵ رقم ۴۴ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تخصیص پیدا کرده در حالی که باید ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تخصیص می‌یافت یعنی نزدیک به ۱۸ درصد تحقق. بنابراین آنچه مشاهده می‌شود این است که همواره به دلیل محدودیت‌ها فاصله‌ای میان اعتبارات مورد نیاز و اعتبارات تخصیص‌یافته وجود داشته، هرچند سرعت رشد تخصیص‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش این شکاف گفت: برای جبران این فاصله، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مواد قانونی و اعتبارات آن را به‌طور کامل در جلسه‌ای با حضور آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهوری در کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون مطرح کردیم. در همین راستا، یک کارگروه در دفتر معاون اول تشکیل شده و یک تیم تخصصی نیز در خود سازمان بهزیستی شکل گرفته است.

وی افزود: با ۲۰ دستگاهی که در اجرای این قانون نقش دارند، جلسه‌ای سه‌ساعته برگزار شد و تیم‌های استانی و شهرستانی نیز برای پیگیری موضوع آماده‌سازی شدند. در این فرآیند، ۳۱ ماده و تبصره استخراج شده که در صورت طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس می‌تواند به ترمیم اعتبارات این قانون کمک کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این موارد با کمیسیون اجتماعی، کمیسیون بهداشت و درمان همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در میان گذاشته شده است. در مجموع از سال ۱۴۰۲ تاکنون اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حداقل ۱۰ برابر افزایش یافته اما همچنان تلاش می‌کنیم با تصویب این ۳۱ تبصره و احکام پیشنهادی به‌صورت پلکانی شکاف موجود را کاهش داده و در نهایت به تأمین کامل اعتبارات این قانون برسیم.