بودجه ۱۴۰۵ بهزیستی؛ خدمات فقط با ۲ درصد بودجه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ابراهیمی، رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور، در یادداشتی وضعیت بودجه این سازمان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد و از فاصله قابل توجه اعتبارات پیشبینیشده با نیازهای واقعی، بهویژه در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خبر داد.
کلیات این یادداشت به شرح زیر است:
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (با حذف چهار صفر از واحد پول ملی)، منابع عمومی کشور بیش از ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد ۵.۳۲ درصدی را نشان میدهد.
بودجه سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۵ از حیث مصارف حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. این رقم حاکی از رشد ۳۶.۴۲ درصدی بودجه بهزیستی بوده و سهم این سازمان از بودجه کل کشور به ۲.۱۱ درصد میرسد.
ابراهیمی با اشاره به جامعه هدف بهزیستی گفت: در حال حاضر حدود ۸ میلیون نفر، معادل ۹ درصد جمعیت کشور و در قالب ۲.۸ میلیون خانوار، تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی هستند، در حالی که این جمعیت تنها از حدود ۲ درصد بودجه عمومی کشور بهرهمند میشوند.
افزایش سرانه مددجویان
بر اساس این گزارش، سرانه ماهانه هر مددجو در سال ۱۴۰۵ به حدود یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان میرسد؛ این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۳۰ هزار تومان بوده و افزایش ۳۶ درصدی را نشان میدهد.
پوشش محدود قانون حمایت از معلولان
از بودجه بهزیستی به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اختصاص دارد که برای سال ۱۴۰۵ معادل ۴۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. این در حالی است که اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل این قانون حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و بودجه موجود تنها پاسخگوی ۲۲ درصد از نیازهاست.
به گفته رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه بهزیستی، تنها سه ردیف اصلی مرتبط با این قانون، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. همچنین با افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق در سال ۱۴۰۵، اعتبار مورد نیاز برای اجرای ماده ۲۷ قانون (کمکهزینه معیشت معلولان شدید و بسیار شدید فاقد شغل) به ۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
چالش مراکز غیردولتی و خدمات حمایتی
در حوزه مراکز غیردولتی نگهداری معلولان، برای پوشش ۱۵۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۵ بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. همچنین برای پرداخت حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت در خانواده، با پوشش حدود ۳۱۵ هزار نفر، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برآورد میشود.
کاهش سایر خدمات اجتماعی
ابراهیمی با انتقاد از کاهش اعتبارات سایر فعالیتهای حمایتی سازمان هشدار داد: علیرغم رشد ۸۸ درصدی ردیف قانون حمایت از معلولان، اعتبارات مربوط به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، خدمات مددکاری و سلامت اجتماعی حدود ۲۹ درصد کاهش یافته که این امر میتواند به کاهش خدمات به زنان سرپرست خانوار، کودکان تحت سرپرستی و بیتوجهی به بحران سالمندی منجر شود.
میزان مستمریها در سال ۱۴۰۵
بر اساس لایحه بودجه، در سال ۱۴۰۵ مستمری یک خانوار پنج نفره به ۵ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و مستمری خانوار یک نفره به یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان خواهد رسید.
