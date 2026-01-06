به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده در بازدید از مرکز تله متری شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: سیستم تله متری در صنعت آب و فاضلاب از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که این سیستم به شرکت‌ها کمک می‌کند تا نظارت دقیق‌تری بر تولید، توزیع، کیفیت و فشار آب شرب داشته باشند.

وی ادامه داد: تله متری فناوری ارتباطی خودکار است که داده‌های اندازه گیری شده را از فواصل دور جمع آوری و به مرکز کنترل منتقل می‌کند.

مدیرعامل آبفا مازندران با اشاره به اجرای سیستم تله متری در منابع و تأسیسات آبی و ایستگاه‌های پمپاژ و … استان تصریح کرد: در سال گذشته عملیات ساخت، تجهیز و راه اندازی سامانه کنترل و مانیتورینگ مرکز پایش تله متری استان به منظور پایش و کنترل منابع تأمین، خطوط انتقال آب وشبکه توزیع انجام شد.

برارزاده خاطرنشان کرد: در همین راستا تله متری منابع تأمین و ایستگاه پمپاژ امور آبفا محمودآباد نیز در سال گذشته نصب و راه اندازی شد.

وی با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در بخش تله متری در سال جاری افزود: درسال جاری در شهرهای ساری و قائمشهر، عملیات نصب و راه اندازی تله متری منابع تأمین و ایستگاه پمپاژ، دبی سنج ورودی و خروجی مخازن زمینی و نیز ارتفاع سنج جهت پایش سطح مخازن ایستگاه‌های پمپاژ این دو شهر انجام شد.

برارزاده با اشاره به اجرای سیستم تله متری در ۱۲۲ نقطه از منابع تأمین و ایستگاه‌های پمپاژ و… درسطح استان مازندران طی آینده نزدیک خبر داد و افزود: این اقدام در مرحله تهیه اسناد مناقصه و نیز انتخاب پیمانکار می‌باشد.

مدیرعامل آبفامازندران برنامه ریزی برای نصب دبی سنج و فشار سنج در شبکه توزیع آب امورات ساری، محمودآباد و قائمشهر نیز در دستور کار قرار دارد.