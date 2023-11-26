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۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۰

مدیرعامل آبفای استان بوشهر:

تجهیز تاسیسات فاضلاب شهرهای گناوه و دیلم به سیستم تله متری

تجهیز تاسیسات فاضلاب شهرهای گناوه و دیلم به سیستم تله متری

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: ۹۰ درصد تاسیسات فاضلاب شهرهای گناوه و دیلم به سیستم تله متری تجهیز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استقرار سامانه تله‌متری تأسیسات و کنترل از راه دور ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب در برنامه عملیاتی شرکت آبفا استان بوشهر قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در اهمیت سامانه تله متری بیان کرد: راه اندازی سامانه تله متری علاوه بر ایجاد امکان پایش بر خط تجهیزات و کنترل از راه دور تأسیسات، موجب ارتقا بهره‌وری و کاهش استهلاک و خرابی تجهیزات می‌شود.

عالی با اشاره بر ضرورت استقرار سیستم تله متری در تأسیسات آب و فاضلاب یادآور شد: ایجاد زیرساخت و تحت پوشش قرار دادن همه تأسیسات در سطح استان نیازمند تأمین اعتبار ویژه است که این مهم از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: اجرا شبکه فاضلاب در شهرهای ساحلی استان در دستور کار جدی شرکت آبفا استان بوشهر قرار دارد که در همین راستا پروژه‌های فاضلاب شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم با سرعت و شتاب قابل قبولی در حال اجرا است.

کد مطلب 5950660

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