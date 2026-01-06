آغاز فعالیت اپراتور هوش مصنوعی با ظرفیت پردازشی ۲۰۰ پتافلاپس

به گزارش خبرنگار مهر، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست خبری نخستین نمایشگاه هم مصنوعی که در کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد، گفت: هوش مصنوعی عنصر حیاتی رشد اقتصاد دیجیتال است و بدون بهره‌گیری از این فناوری، اقتصاد دیجیتال امکان جهش واقعی نخواهد داشت و صرفاً در سطحی محدود حرکت می‌کند.

تغییر قواعد توسعه با ورود هوش مصنوعی

چیت ساز با اشاره به تحولات بنیادینی که هوش مصنوعی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: این فناوری تنها موجب بهبود فرآیندها نمی‌شود، بلکه ساختارهای موجود را بازتعریف می‌کند؛ از مدل‌های کسب‌وکار و بهره‌وری گرفته تا فرصت‌های شغلی و زنجیره ارزش. به همین دلیل، هوش مصنوعی می‌تواند سهم اقتصاد دیجیتال را در تولید ناخالص ملی به شکل معناداری افزایش دهد.

وی با بیان اینکه تمرکز اصلی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم بر توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی است، افزود: همان‌طور که این وزارتخانه در دوره‌های گذشته بستر گذار از ارتباطات سنتی به پهن‌باند را فراهم کرد، اکنون نیز مأموریت دارد زیرساخت‌های لازم برای هم‌افزایی داده، توان پردازشی و الگوریتم را مهیا کند.

حکمرانی داده و شکل‌گیری بازار هوش مصنوعی

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: برای شکل‌گیری یک زیست‌بوم پایدار هوش مصنوعی، تدوین پیش‌نویس سند حکمرانی داده در دستور کار قرار گرفته و هم‌زمان، سند بازارگاه داده با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال نهایی‌سازی است.

وی تأکید کرد: حضور شرکت‌های بزرگ زیرساختی برای رشد این زیست‌بوم ضروری است، چراکه این بازیگران می‌توانند موتور اصلی نوآوری و انتقال فناوری به بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال باشند. در همین راستا، چارچوب فعالیت اپراتور هوش مصنوعی در سازمان تنظیم مقررات تدوین و به تصویب رسیده است.

اپراتور هوش مصنوعی؛ گام عملی دولت

چیت‌ساز با تشریح جزئیات این طرح اعلام کرد: اپراتور هوش مصنوعی فعالیت خود را با حداقل ظرفیت پردازشی ۲۰۰ آغاز خواهد کرد و این ظرفیت هر سال ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. مصوبه مربوطه هفته گذشته در هیئت دولت تصویب شده و فراخوان شناسایی شرکت‌های متقاضی مشارکت، به‌زودی منتشر می‌شود.

به سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری برای جهش اقتصاد دیجیتال نیاز داریم

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مالی پرداخت و گفت: برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از حدود ۴ درصد فعلی به ۱۰ درصد، کشور به رشدی بیش از دو برابر و سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار نیاز دارد.

چیت‌ساز افزود: با وجود محدودیت‌ها، از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون ۱.۶۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در لایه‌های زیرساختی انجام شده که شامل یک میلیارد دلار در بخش ارتباطات و ۶۸۰ میلیون دلار در حوزه زیرساخت‌های پردازشی است.

تمرکز بر پایداری اقتصادی و سرمایه انسانی

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات با تأکید بر پایداری اقتصادی پروژه‌ها گفت: برای ایجاد بازار مطمئن، سیاست خرید تضمینی خدمات از اپراتورهای هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته تا زمینه فعالیت اقتصادی پایدار برای این بخش فراهم شود.

وی همچنین به اهمیت نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: پلتفرم «ایران دیجیتال» با هدف تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص ارشد در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال طراحی شده است. اگرچه کشور از نظر ظرفیت انسانی وضعیت مناسبی دارد، اما تأخیر در توجه به این حوزه، چالش‌هایی در حفظ این نیروها ایجاد کرده و تمرکز فعلی بر استفاده حداکثری از توان داخلی است.

هشدار نسبت به کاهش سرمایه انسانی در حوزه فناوری‌های نو

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه نشست خبری نمایشگاه هوش مصنوعی ایران، با اشاره به چالش‌های جدی منابع انسانی در کشور اعلام کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد طی سه سال اخیر حدود ۲۷ درصد از نیروهای متخصص فعال در این حوزه از چرخه فعالیت خارج شده‌اند؛ موضوعی که زنگ خطر جدی برای آینده اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود.

احسان چیت‌ساز با تأکید بر ضرورت جبران این روند افزود: در چنین شرایطی، اجرای طرح «ایران دیجیتال» می‌تواند بستری مؤثر برای بازسازی سرمایه انسانی، آموزش نیروهای توانمند و تزریق مجدد مهارت به بدنه اقتصاد دیجیتال کشور باشد.

جهت‌دهی منابع مالی به زیست‌بوم هوش مصنوعی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعامل وزارت ارتباطات با نهادهای تأمین مالی اشاره کرد و گفت: همکاری مؤثری با صندوق نوآوری و شکوفایی شکل گرفته و این صندوق، مسیر حمایت‌های خود را به سمت توسعه هوش مصنوعی در لایه‌های مختلف، از زیرساخت گرفته تا داده، سوق داده است.

چیت‌ساز با بیان اینکه صندوق نوآوری هم‌اکنون پذیرای طرح‌های فعال در این حوزه است، اظهار داشت: پروژه‌های بزرگ و قابل توجهی در دست بررسی قرار دارد که برخی از آن‌ها نیز وارد مرحله تخصیص منابع شده‌اند. هدف‌گذاری ما این است که در سال‌های آینده، نیمی از منابع این صندوق به تقویت زیست‌بوم هوش مصنوعی اختصاص یابد.

ایجاد زنجیره امن تأمین پردازنده در دستور کار

معاون وزیر ارتباطات با تشریح اقدامات فنی انجام‌شده گفت: تمرکز وزارتخانه بر تکمیل تمامی لایه‌های مورد نیاز این فناوری است. در بخش زیرساخت، مذاکرات و همکاری‌هایی با شرکت‌های تراز اول بین‌المللی برای تأمین پردازنده‌ها و شکل‌دهی به یک زنجیره تأمین امن در حال انجام است، چراکه بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها در همین لایه تعریف می‌شود.

وی افزود: در حوزه داده و الگوریتم نیز برنامه‌ریزی شده تا با تصویب مأموریت‌های مرتبط در نهادهای مسئول، امکان استفاده از داده‌های بلااستفاده موجود در دستگاه‌های اجرایی فراهم شود و این منابع به موتور محرک توسعه هوش مصنوعی تبدیل شوند.

تفکیک وظایف دستگاه‌ها در توسعه هوش مصنوعی

چیت‌ساز با اشاره به تقسیم کار ملی در این حوزه تصریح کرد: توسعه لایه کاربرد و اپلیکیشن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی عمدتاً در چارچوب مأموریت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شده است.

به گفته وی، معاونت علمی از طریق ستاد توسعه هوش مصنوعی تلاش می‌کند این فناوری را به سطح کاربردهای روزمره مردم وارد کرده و پایداری اقتصادی لایه کاربرد را تضمین کند.

نمایشگاه هوش مصنوعی؛ ویترین توانمندی‌های داخلی

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در پایان با اشاره به اهداف برگزاری نخستین نمایشگاه هوش مصنوعی ایران گفت: این رویداد می‌تواند به‌عنوان بخشی مؤثر از زیست‌بوم، ظرفیت‌های کشور به‌ویژه در حوزه کاربرد، بهره‌وری و استفاده اقتصادی از هوش مصنوعی را به فعالان و تصمیم‌گیران معرفی کند و زمینه‌ساز رشد همزمان اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین باشد.

به گزارش مهر، نخستین نمایشگاه بین المللی هوش مصنوعی ۲۲ تا ۲۵ دی ماه در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود.