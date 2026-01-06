  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

اژه‌ای: برخورد قاطع و بدون مماشات با تخلفات بازار کالا و ارز ضروری است

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌ها در ساماندهی بازار کالا و ارز، خواستار برخورد سریع، قاطع و بدون مماشات با تخلفات و تقویت نقش نظارتی تعزیرات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در جلسه‌ای پیرامون وضعیت بازار کالاها و ارز و نقش تعزیرات در این عرصه، طی سخنانی اظهار کرد: انتظار است در شرایط کنونی، مسئولان بخش‌های مختلف در هماهنگی کامل با یکدیگر، ایفای مسئولیت کنند و در این میان نیز مسائل و امور مربوط به دستگاه قضائی و تعزیرات نیز با همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی بیش از گذشته و با دقت، سرعت و بدون مماشات، به پیش برده شوند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: از آنجا که کالاهای اساسی باید تحت نظارت دولت به کشور وارد شوند، سامانه‌ای برای این منظور پیش بینی شده که همه واردکنندگان، ملزم هستند اطلاعات مورد نظر را در آن به ثبت برسانند و اصطلاحاً ثبت سفارش کنند؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شده که برخی از واردکنندگان، به بهانه‌های مختلف از جمله عدم آگاهی یا در دسترس نبودن سامانه، اطلاعات لازم را ثبت نمی‌کنند. سازمان تعزیرات هم که تحت مدیریت کلان دولت است در این مقوله باید ورود جدی‌تری داشته باشد و ضمن سامان بخشیدن به وضعیت کنونی، خلأ‌های قانونی موجود را احصاء کرده و درصدد رفع آنها برآید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قضاتِ تعزیرات باید نسبت به پرونده‌های مرتبط با مسائل ارزی به ویژه پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش و …، اِشراف و وقوف بیشتری داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه همچنین بر ضرورت نظارت دقیق تعزیرات بر اجرای صحیح طرح جدید کالابرگ تاکید کرد.

    • Mahmood IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      چرا همه حرف میزنن و جملات زیبا میگن. پس کی قراره به عمل برسه؟
    • مجید GB ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      تمام این بدبختیها نتیجه سهل انگاری دستگاه قضایی و اقای اژه ایی هست،
    • حامد IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      الان دیگه فایده نداره دیر شده
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      جناب آقای اژه ای ، وقتی دلار ۲۸ هزار تومان میشود ۱۳۱ هزار تومان ، قطعا قیمت اقلام چند برابر میشود . شما باید با کسانی برخورد کنید که در این شرایط بسیار حساس این تصمیم بسیار غلط را گرفتند و عمداً یا سهوا مملکت را به سمت التهاب هدایت کردند . باید با کسانی برخورد کنید که بازار را شدیداً ملتهب کردند و موجی از ناترازی مجدد را به سمت اقتصاد هدایت کردند . این تصمیم ، اقتصاد مملکت را به سمت نابودی می‌برد و باید با ریشه‌های آن برخورد کرد .

