به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضا در جلسهای پیرامون وضعیت بازار کالاها و ارز و نقش تعزیرات در این عرصه، طی سخنانی اظهار کرد: انتظار است در شرایط کنونی، مسئولان بخشهای مختلف در هماهنگی کامل با یکدیگر، ایفای مسئولیت کنند و در این میان نیز مسائل و امور مربوط به دستگاه قضائی و تعزیرات نیز با همکاری، هماهنگی و همافزایی بیش از گذشته و با دقت، سرعت و بدون مماشات، به پیش برده شوند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: از آنجا که کالاهای اساسی باید تحت نظارت دولت به کشور وارد شوند، سامانهای برای این منظور پیش بینی شده که همه واردکنندگان، ملزم هستند اطلاعات مورد نظر را در آن به ثبت برسانند و اصطلاحاً ثبت سفارش کنند؛ طبق بررسیهای صورت گرفته، مشخص شده که برخی از واردکنندگان، به بهانههای مختلف از جمله عدم آگاهی یا در دسترس نبودن سامانه، اطلاعات لازم را ثبت نمیکنند. سازمان تعزیرات هم که تحت مدیریت کلان دولت است در این مقوله باید ورود جدیتری داشته باشد و ضمن سامان بخشیدن به وضعیت کنونی، خلأهای قانونی موجود را احصاء کرده و درصدد رفع آنها برآید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: قضاتِ تعزیرات باید نسبت به پروندههای مرتبط با مسائل ارزی به ویژه پروندههای عدم رفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش و …، اِشراف و وقوف بیشتری داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه همچنین بر ضرورت نظارت دقیق تعزیرات بر اجرای صحیح طرح جدید کالابرگ تاکید کرد.
