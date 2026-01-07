  1. جامعه
اژه‌ای: محاکمه سریع و بازدارنده اغتشاشگران بدون تعلل انجام می‌شود

رئیس قوه قضائیه گفت: پرونده اغتشاشگران باید از همان مراحل اولیه به‌صورت دقیق و مستدل تشکیل شود تا رسیدگی قضایی بدون تأخیر و با بیشترین اثر بازدارندگی انجام گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با اشاره به نقش ضابطان و نیروهای فراجا در برخورد با عناصر مختل‌کننده امنیت مردم، بر ضرورت مستندسازی دقیق پرونده‌ها از همان مراحل ابتدایی و تحقیقات مقدماتی تأکید کرد.

وی گفت: ضابطین و نیروهای انتظامی که اقدام به دستگیری اغتشاشگران می‌کنند، توجه داشته باشند موضوعات را به‌صورت مستند و مستدل تدوین کنند تا در مراحل رسیدگی قضائی، سرعت و دقت کار افزایش یابد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه محاکمه و مجازات سریع اما دقیق و منطبق با موازین قانونی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: برای بازدارنده بودن برخورد با عناصر آشوبگر، نباید هیچ‌گونه تأخیر و تعللی در رسیدگی‌ها وجود داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر ارتباط وثیق و مستمر قوه قضائیه و نیروی انتظامی افزود: دادستان‌ها و قضات مأمور شده‌اند پرونده‌ها را با سرعت، دقت و رعایت کامل قانون رسیدگی کنند و مجازات‌های بازدارنده را در نظر بگیرند.

وی همچنین از نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی خواست با استفاده از اطلاعات، تحقیقات میدانی و تجهیزات نوین، پرونده‌ها را به‌صورت محکم و مستند تشکیل دهند تا در دادگاه‌ها بر پایه اسناد و مدارک متقن رسیدگی انجام شود.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: اگر رسیدگی سریع مدنظر است، پرونده‌ها باید مستدل و دارای ادله کافی باشند تا نظم، امنیت و آرامش مردم با قاطعیت و دقت حفظ شود.

