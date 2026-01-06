به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حسینی‌آبادی معاون تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور با تشریح وضعیت ساخت و تأمین مسکن در کشور گفت: ساخت مسکن به‌طور کلی به دو شکل قابل طبقه‌بندی است، واحدهایی که با حمایت و مداخله دولت ساخته می‌شوند و واحدهایی که توسط بخش خصوصی در داخل بافت‌های شهری توسعه می‌یابند اما هر دو مسیر با چالش‌هایی برای گروه‌های کم‌درآمد و تحت پوشش سازمان بهزیستی همراه است.

حسینی‌آبادی توضیح داد: در بخش نخست، واحدهایی مانند مسکن مهر و نهضت اقدام ملی قرار دارند که عمدتاً در اراضی پیرامون شهرها یا شهرهای جدید احداث شده‌اند. این مناطق به دلیل فاصله نسبی از محل اشتغال و کمبود امکانات پشتیبان سکونت از جمله خدمات آموزشی، فرهنگی، مذهبی، فضای سبز، درمانی، ورزشی همچنین عدم بهره‌مندی مناسب از حمل‌ونقل عمومی جذابیت کمتری برای متقاضیان دارند.

وی افزود: در سال‌های گذشته به دلیل عدم پیش‌بینی و راه‌اندازی مراکز روزانه توانبخشی و توان‌پزشکی در ردیف فعالیت‌ها و خدمات روبنایی این مناطق، استقبال جامعه هدف سازمان بهزیستی که عمدتاً از توان‌خواهان حوزه توانبخشی هستند، محدود بوده است. با این حال با مکاتبات انجام‌شده و موافقت سازمان ملی زمین و مسکن احداث و راه‌اندازی این مراکز با اولویت مناطقی که دارای فراوانی جامعه هدف نیازمند خدمات تخصصی هستند مورد موافقت قرار گرفته است.

معاون تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور در ادامه به بخش دوم ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: واحدهایی که توسط بخش خصوصی در داخل بافت‌های شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی ساخته می‌شوند به‌دلیل قوانین مقررات و ساختار بوروکراتیک حاکم بر این بخش عمدتاً به ساخت واحدهایی با میانگین درآمدی بالا منجر شده‌اند که با استطاعت مالی خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی فاصله قابل توجهی دارند.

تحویل ۱۳ هزار و ۹۴۳ واحد مسکونی در سال گذشته

حسینی‌آبادی با تأکید بر نقش سازمان بهزیستی در این شرایط اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع مالی، سازمان بهزیستی با همراهی خیرین، شرکای اجتماعی، نهادهای انقلابی و عمومی، سایر سازمان‌ها و منابع دولتی سهم بسیار ارزنده‌ای در واگذاری مسکن به معلولان و نیازمندان ایفا کرده است. عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۳ هزار و ۹۴۳ واحد مسکونی به جامعه هدف تحویل داده شده که بیانگر تأثیرگذاری فعالیت‌های تأمین و توسعه مسکن در سازمان بهزیستی است.

وی ادامه داد: با این حال، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های ساخت مسکن و توان و بضاعت مالی اندک گروه‌های هدف تحت پوشش سازمان بهزیستی، وضعیت مسکن محرومان را در بحرانی‌ترین شرایط قرار داده است. شاخص استطاعت مالی متقاضیان با گذر زمان کاهش می‌یابد چون شاخص طول دوران انتظار مسکن به درآمد خانوار و قیمت مسکن وابسته است و در شرایط تورمی این شاخص‌ها به‌طور مداوم در حال نوسان هستند.

به گفته حسینی‌آبادی در چنین شرایطی بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش سازمان بهزیستی به دلیل ناتوانی در تأمین سهم آورده اولیه، امکان ورود به طرح‌های تأمین مسکن ملکی را ندارند و برخی نیز به دلیل مشکلات مالی و معیشتی ناگزیر از انصراف در میانه مسیر می‌شوند.

مسکن استیجاری برای جامعه هدف بهزیستی

معاون تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی با اشاره به سیاست‌های جدید دولت گفت: بر همین اساس اواخر شهریورماه ۱۴۰۴ جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تأمین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوج‌های جوانی که طی پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند، از سوی وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید.

وی افزود: این مسکن ویژه زوج‌های جوان فاقد مسکن و بدون سابقه مالکیت در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۶ با اولویت دهک‌های ۱ و ۲ است که بیش از پنج سال از تاریخ ازدواج آن‌ها نگذشته باشد. این مصوبه به استان‌ها ابلاغ شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با راهنمایی مددکاران نسبت به ثبت‌نام در سامانه «تِم» (سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن) اقدام کنند که ثبت‌نام از سوی شخص سرپرست خانوار انجام می‌شود.

حسینی‌آبادی تأکید کرد: انتظار می‌رود با اجرای این مدل، فرزندان ترخیصی سازمان بهزیستی که در شرف ازدواج هستند و همچنین خانواده‌های دارای معلول که در آستانه ازدواج یا به‌تازگی ازدواج کرده‌اند بتوانند از این بسته حمایتی دولت بهره‌مند شوند.

وی در تشریح ویژگی‌های طرح مسکن استیجاری گفت: این طرح مدلی از تأمین سرپناه است که در آن دولت با تملک و خرید واحدهای آماده یا ساخت واحدهای مسکونی جدید، این واحدها را برای مدت معین و با اجاره‌بهایی کمتر از نرخ متعارف بازار در اختیار زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد قرار می‌دهد بدون نیاز به پرداخت آورده سنگین یا اقساط بلندمدت.

معاون تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی در پایان گفت: برای ثبت‌نام در طرح مسکن استیجاری، احراز شرایط فرم «ج» سبز، ارائه مدارک هویتی و مدارک ازدواج اولی در پنج سال نخست زندگی مشترک الزامی است و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی و گروه‌های دارای آسیب‌پذیری بیشتر از جمله افراد دارای معلولیت در اولویت قرار دارند تا بتوانند حداکثر تا پنج سال از این بسته حمایتی بهره‌مند شوند.