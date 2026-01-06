واگذاری ۴۳۲ قطعه زمین در دامغان برای حمایت از جوانان و تحقق طرح جوانی

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار نهضت ملی مسکن در شهرستان دامغان بیان کرد: ۴۳۲ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در دامغان به متقاضیان واگذار شد

وی با بیان اینکه امروز با حضور مشمولان جوانی جمعیت در محل اراضی ۵۹ هکتاری دامغان؛ فرایند واگذاری اراضی به مشمولان طرح آغاز شده است، افزود: ین اراضی در قالب قطعات ویلایی و به مساحت ۱۸۰ متر به مشمولان واگذار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان اعلام کرد: اراضی ۵۹ هکتاری دامغان دی ماه ۱۴۰۳ با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور اجرای قانون جهش تولید و طرح نهضت ملی مسکن به محدوده شهر الحاق شد.

حسینی با بیان اینکه در شهرستان دامغان تاکنون ۱۴۰ قطعه زمین در سایت ۷ هکتاری و ۱۲۸ قطعه در اراضی ۴۸ هکتاری به مشمولان جوانی جمعیت واگذار شده است، تاکید داشت: عملیات آماده سازی اراضی ۵۹ هکتاری دامغان با نهایی شدن نقشه‌های اجرایی به‌زودی آغاز می‌شود.