برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی هوش مصنوعی ۲۲ تا ۲۵ دی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسدی، مدیرعامل شرکت برگزار کننده نخستین نمایشگاه بین المللی هوش مصنوعی در نشست خبری این رویداد با تأکید بر اهمیت راهبردی هوش مصنوعی اظهار کرد: چالش اصلی ایران نه کمبود دانش و استعداد انسانی، بلکه نبود یک نظام منسجم تصمیمسازی و اجرا در حوزه فناوریهای نو است؛ موضوعی که میتواند فرصتهای بزرگ را به تهدید تبدیل کند.
چرخش رویکرد جهانی در رویدادهای هوش مصنوعی
مدیرعامل شرکت ایده تجارت هرمس با اشاره به مطالعات انجامشده پیش از طراحی نمایشگاه توضیح داد: طی دو سال گذشته، مهمترین نمایشگاهها و رویدادهای هوش مصنوعی در جهان از آسیا تا خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که تمرکز جهانی از نشستهای صرفاً نظری به سمت نمایش توانمندیهای واقعی، محصولات و راهکارهای کاربردی تغییر کرده است.
او تصریح کرد: اگرچه همایشها نقش راهنما دارند، اما این نمایشگاهها هستند که فناوری را وارد میدان عمل میکنند و این دقیقاً همان حلقهای است که در اکوسیستم فناوری کشور کمتر به آن پرداخته شده است.
بر اساس اعلام اسدی، نخستین نمایشگاه هوش مصنوعی ایران با حمایت سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاههای بینالمللی تهران، از ۲۲ تا ۲۵ دیماه در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
تصویر جهانی هوش مصنوعی؛ افزایش بهرهوری با هزینه کمتر
وی در ادامه با اشاره به دادههای بینالمللی گفت: بررسی شاخصهای جهانی نشان میدهد که در فاصله سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، کیفیت و کارایی مدلهای هوش مصنوعی رشد قابل توجهی داشته و در مقابل، هزینه توسعه و استفاده از این فناوری کاهش یافته است.
وی ادامه داد: ایالات متحده همچنان بازیگر اصلی سرمایهگذاری در این حوزه محسوب میشود و فاصله معناداری با چین و اروپا دارد؛ ضمن آنکه میزان بهکارگیری سازمانی هوش مصنوعی در کشورهای پیشرو بیش از سه برابر افزایش یافته که نتیجه آمادگی زیرساختی آنهاست.
تمرکز ایران بر استعداد؛ غفلت از حکمرانی
اسدی با مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای منطقه اظهار کرد: در حالی که کشورهایی مانند عربستان و مصر در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی هوش مصنوعی پیشرفت کردهاند، ایران بیشتر در بخش نیروی انسانی و تولید دانش رشد داشته و در لایههای تصمیمگیری و اجرا با چالش مواجه است.
وی افزود: برگزاری این نمایشگاه میتواند زمینهساز ایجاد هماهنگی میان بازیگران مختلف و آمادهسازی کشور برای ورود جدیتر به عرصه هوش مصنوعی باشد.
هوش مصنوعی منتظر ما نمیماند
این فعال حوزه فناوری با هشدار نسبت به از دست رفتن فرصتها گفت: تحلیلهای مبتنی بر داده نشان میدهد ایران از منظر علمی عقب نیست، اما ضعف در سیستمهای اجرایی و سیاستگذاری میتواند باعث شود این فرصت تاریخی از دست برود؛ فرصتی که جبران آن در آینده بسیار پرهزینه خواهد بود.
۵ مسئله کلیدی در کانون توجه نمایشگاه
به گفته اسدی، نخستین نمایشگاه بین المللی هوش مصنوعی ایران بر ارائه راهکارهای عملی برای پنج چالش اساسی کشور تمرکز دارد؛ محیط زیست، انرژی، سلامت، امنیت و آموزش. هدف این است که نقش هوش مصنوعی در حل مسائل واقعی کشور بهصورت ملموس نمایش داده شود.
از فناوریهای پایه تا کاربردهای خلاقانه
وی ادامه داد: محورهای نمایشگاه شامل زیرساختها و فناوریهای پایه هوش مصنوعی، هوشمندسازی صنایع، فناوریهای نوظهور، راهکارهای شهری و اجتماعی، صنایع خلاق و نوآوریهای بومی خواهد بود.
پلتفرم هوشمند و تعاملات بینالمللی
اسدی با اشاره به تمهیدات اجرایی نمایشگاه گفت: برای این رویداد یک وباپلیکیشن اختصاصی طراحی شده که خدماتی مانند ثبتنام، دریافت QR Code، برنامهریزی رویدادها، خرید بلیت و برگزاری جلسات B2B را بهصورت هوشمند ارائه میدهد.
وی افزود: حدود ۴۰ مهمان خارجی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و جلسات B2B بهصورت زمانبندیشده از طریق این پلتفرم برگزار میشود.
حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان
وی از حمایت ویژه از شرکتهای دانشبنیان خبر داد و گفت: با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، تخفیفهایی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد برای این شرکتها در نظر گرفته شده و برنامههایی مانند دمودی، هکاتون و رویدادهای تخصصی در حوزه شهر هوشمند، فیلم و موسیقی مبتنی بر هوش مصنوعی نیز برگزار خواهد شد.
آموزش نیممیلیون نفر در پروژه ایران دیجیتال
وی به پروژه ایران دیجیتال وزارت ارتباطات با همکاری وزارت آموزشوپرورش اشاره کرد و گفت: هدف این پروژه، آموزش سالانه ۵۰۰ هزار نفر در حوزه هوش مصنوعی است که نمایشگاه بستری برای معرفی و پیشبرد آن خواهد بود.
دو استیج تخصصی و چندین سالن نمایشگاهی
اسدی در پایان گفت: نمایشگاه دارای دو استیج تخصصی برای پنلها، شرکتهای دانشبنیان و هکاتونها خواهد بود و در سالنهای ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۲۵ برگزار میشود.
