به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد محسن صدر در نشستی با حضور امیر خسروی رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و مدیران سازمان به ارائه توضیحاتی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها پرداخت.

صدر با بیان اینکه اگر در بررسی وضعیت سازمان‌ها در احصای شاخص‌ها خطایی رخ می‌دهد، باید برای پیگیری آن اقدام کرد، اظهار داشت: لازم است در هدف‌گذاری‌ها وضعیت پیشرفت طرح‌های مختلف بر اساس موجود تعریف شود.

وی با تاکید بر اینکه در عین حال باید تعریف شاخص‌ها به گونه‌ای باشد که دستگاه ملزم به تلاش مضاعف شود، افزود: لازم است آمار درست و مشخصی از وضعیت سازمان در هر شاخص مورد ارزیابی وجود داشته باشد و پیش بینی اهداف سالانه نیز اعلام شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایان یادآور شد: میزان ظرفیت ایجاد شده برای ارائه خدمات از دیگر مواردی است که باید هنگام بررسی‌ها مورد توجه باشد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه، امتیازات مربوط به شاخص‌های «نظام اداره و حکمرانی» و همچنین شاخص‌های «مأموریت‌محور» سازمان در سال ۱۴۰۳ به‌صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. حاضران ضمن تحلیل نتایج به‌دست‌آمده، به آسیب‌شناسی شاخص‌ها پرداخته و متولیان هر حوزه توضیحات لازم را در خصوص وضعیت موجود، چالش‌ها و دلایل تحقق یا عدم تحقق برخی شاخص‌ها ارائه کردند.