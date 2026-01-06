جامعه ۷ میلیونی مخاطبان سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیخ‌الاسلام معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در نشست با مدیرکل، معاونان و مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به نقش پژوهش در مدیریت، گفت: سازمان‌های بزرگ عموماً به جای توافق در معرض تعارض هستند و در این سازمان‌ها معمولاً تعارف جای تعامل و واگرایی جای همگرایی را می‌گیرد. این ماهیت و ذات سازمان‌های بزرگ است و به همین دلیل مدیریت در این سازمان‌ها نیاز به نگاه پژوهشی دارد.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌ها به خصوص در حوزه تعلیم و تربیت کودک باید اقتضائات روز مورد توجه قرار بگیرد. کودک امروز با کودک دیروز تفاوت‌های بسیاری دارد که همین موضوع برنامه‌ریزی متفاوتی را نیز اقتضا می‌کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دو شاخص خلاقیت و ایده‌پردازی در مدیران، اظهار کرد: آموزش و پرورش نیازمند مدیرانی تحول‌گراست که با مدل علمی و نگاه سیستمی اجزا را چیده و تحول ایجاد کنند. مدیرانی که در کنار توانمندی، محبوبیت و مقبولیت، از جسارت کافی نیز برای ایجاد تغییر برخوردار باشند.

شیخ‌الاسلام تصریح کرد: مدیر باید بتواند آینده و تغییرات آینده را پیش‌بینی کند و پیش از وقوع این تغییرات، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم و ضروری را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: رسیدن به کیفیت مطلوب در حوزه تعلیم و تربیت کودک نیازمند هماهنگی گسترده بین همه تصمیم‌گیران و حکمرانان است تا بتوان در یک فضای تعاملی با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود بهترین نتیجه را به دست آورد.

شیخ‌الاسلام گفت: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نقش و اهمیت مهمی در ساختار حاکمیتی کشور دارد؛ به خصوص که این سازمان ۷ میلیون مخاطب دارد که هر یک از آنان ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند و در حساس‌ترین دوره سنی قرار دارند؛ دوره‌ای که حتی در فرایند و کیفیت تحصیلی آنان نیز نقش بسزایی خواهد داشت.