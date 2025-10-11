به گزارش خبرگزاری مهر ، حمیدرضا شیخ‌الاسلام رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در نشست شورای معاونین اداره‌کل آموزش و پرورش با بیان اینکه توسعه حاصل رشد کمی و کیفی است، گفت: توسعه حاصل عملکرد مدیران تحولگراست.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به مدیرانی تغییرساز نیاز دارد که حداقل بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند، با اشاره به اهتمام جدی دولت به امر آموزش و پرورش، افزود: خوشبختانه شخص رئیس جمهور نگاه ویژه‌ای به تعلیم و تربیت دارد و همین مسئله سبب توجه ویژه همه کشور به این حوزه است که باید این فرصت را مغتنم دانست.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه ابزار قدرت تحقیق و پژوهش است، ادامه داد: آموزش و پرورش به دنبال اجباری کردن پیش‌دبستانی ۲ است، ولی این مهم با پشتوانه علمی و پژوهشی و به صورت تدریجی انجام خواهد شد تا هم حقوق فعالان غیردولتی حفظ شود و هم کودکان دهک‌های کم‌درآمد و در یک کلام همه کودکان سرزمین بتوانند در دورۀ پیش‌دبستانی حضور پیدا کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۳۲ اداره تعلیم و تربیت کودک ذیل ادارات‌کل آموزش و پرورش استان‌ها تشکیل شده، از گسترده شدن ساختار استانی تا سطح مناطق و نواحی سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: انتظار می‌رود با این اقدامات، نرخ پوشش این دوره افزایش یابد و اهتمام جدی در این حوزه به کار گرفته شود؛ زیرا تمام این اقدامات و برنامه‌ها برای تحقق تکلیفی است که قانون و مقررات بر عهده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نهاده و آن پوشش حداکثری نوآموزان و بهره‌مندی آنان از آموزش باکیفیت در این دوره است.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، نظارت را لازمه رسیدن به اهداف تعیین‌شده دانست و با تشریح عوامل اثرگذار در تعیین شهریه، گفت: نظارت جدی بر عملکرد کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی به ویژه در موضوع شهریه، باید از اولویت‌های ادارات تعلیم و تربیت کودک در استان‌ها باشد.

وی با بیان اینکه رؤسای ادارت تعلیم و تربیت کودک نسبت به دریافت ابلاغیه شهریه توسط کودکستان‌ها نظارت جدی داشته باشند، اظهار کرد: در سال تربیتی ـ یادگیری جاری، دریافت ابلاغیه شهریه به منزله اجازه فعالیت است.