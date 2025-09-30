به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیخالاسلام معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به گسترش ساختار استانی سازمان تا سطح مناطق، از استقرار کارشناس تعلیم و تربیت کودک در همه مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور خبر داد و گفت: این مهم حاکی از نگاه ویژه حاکمیت به سازمان و حوزۀ تعلیم و تربیت کودک است.
شیخالاسلام در وبینار همافزایی و هماندیشی برای برگزاری باشکوه جشن غنچهها، توسعه ساختار استانی را یکی از اقدامات مهم برای تسهیل فرایندها و تسریع امور دانست و گفت: خوشبختانه با اقدامات انجامشده و پیگیریهای مجدانه و همچنین نظر ویژه شخص وزیر آموزش و پرورش به سازمان، ساختار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تا سطح مناطق گسترده شد.
وی افزود: از این به بعد، کارشناس تعلیم و تربیت کودک در تمام مناطق آموزش و پرورش در سراسر کشور مستقر خواهد بود که این امر در یکپارچهسازی مدیریت، فراگیر شدن نظارت و همچنین بهبود کمی و کیفی خدماتدهی به موسسان، مدیران و خانوادهها تاثیر بسزایی دارد.
شیخالاسلام ادامه داد: با این اقدام، نزدیک به ۴۰۰ منطقه، کارشناس تعلیم و تربیت کودک مستقل خواهند داشت و در دیگر مناطق با توجه به تراکم جمعیت دانشآموزی، کارشناس سازمان به صورت تلفیقی مستقر میشود.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خاطرنشان کرد: با این تعداد پست، در کمتر از یک سال گذشته، نزدیک به ۹۰۰ پست سازمانی در سراسر کشور ایجاد شده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود، افزایش نرخ پوشش کودکان در دوره پیشدبستانی را امری ضروری و از اولویتهای نظام تعلیم و تربیت کودک برشمرد و اظهار کرد: خوشبختانه برخی از ادارات تعلیم و تربیت کودک استانی در این زمینه عملکرد بسیار مطلوبی داشتند که شایسته تقدیر است. این استانها توانستند با نگاه علمی و کار کارشناسی و همچنین تلاش مجدانه و مسئولانه، نرخ پوشش را تا حد مطلوبی افزایش دهند.
معاون وزیر آموزش و پرورش شناسایی مراکز غیرمجاز و تعداد کودکان ثبتنامشده در این مراکز را از دیگر اولویتهای ادارات تعلیم و تربیت کودک استانی عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود روسای ادارات اهتمام جدی به این مسئله داشته باشند و آمار دقیقی از تعداد کودکستانهای غیرمجاز و تعداد نوآموزانی که در آنها ثبتنام شدهاند، احصا کنند.
شیخالاسلام ثبت اطلاعات نوآموزان در سامانه سیدا را دیگر اولویت کنونی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دانست و با اشاره به ضرورت این مهم، بیان کرد: حصول آمار دقیق از تعداد نوآموزان بر اساس سامانه سیدا، باید در دستورکار روسای ادارات قرار بگیرد؛ زیرا این آمار پایه برنامهریزیهای آینده است.
وی با تاکید بر نقش مهم شورای نظارت در بهبود خدماتدهی به نوآموزان، تصریح کرد: ادارات تعلیم و تربیت کودک استان به صورت مستمر و ماهانه شورای نظارت استان را تشکیل دهند، چراکه این اقدام هم از بروز بسیاری از چالشها و مسائل جلوگیری خواهد کرد و هم سبب مواجه صحیح و بهنگام با آسیبهای موجود میشود.
شیخالاسلام در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به لزوم برگزاری باشکوه جشن غنچهها در دوازدهم مهرماه، حضور استانداران، مسئولان و مدیران ارشد استان در این جشنها را فرصتی مغتنم برای گفتمانسازی تعلیم و تربیت کودک دانست و تأکید کرد: این رویداد بزرگ یک فرصت ویژه برای آگاهیبخشی به جامعه و مسئولان استان نسبت به اهمیت دوره کودکی و ضرورت حمایت گسترده و همهجانبه از توسعه دوره پیشدبستانی است.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، نشاط و شادابی را لازمه برگزاری باشکوه جشن غنچهها و اقتضاء دوره کودکی و از تاکیدات سازمان دانست و تصریح کرد: روسای ادارات تعلیم و تربیت کودک به صورت جدی بر نحوه برگزاری این رویداد بزرگ نظارت کنند تا ضمن ایجاد فضای با نشاط و خاطرهانگیز برای نوآموزان و کودکان، مراسم در شأن نظام تعلیم و تربیت کشور و منطبق بر مبانی هویت ایرانی اسلامی برگزار شود.
در این نشست، رؤسای ادارات تعلیم و تربیت کودک گزارشی از عملکرد خود پیرامون وظایف محوله و همچنین رویداد جشن غنچهها ارائه دادند.
