سخنگوی دانشگاه آزاد به وزارت جهاد کشاورزی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به آغاز همکاری قربانی گلشن آبادی در وزارت جهاد کشاورزی از زحمات وی در دوران تصدی مسئولیت معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه قدردانی کرد.

در متن نامه رنجبر آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد قربانی گلشن آباد

با سلام

نظر به آغاز همکاری جنابعالی در وزارت جهاد کشاورزی بدین وسیله ضمن تشکر از زحمات شما در دوران تصدی مسئولیت معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه، به همکاری جنابعالی در دانشگاه خاتمه داده می‌شود.

امید است با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشد.