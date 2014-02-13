مردم و مسئولان استان قزوین وحدت را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای فرهنگ عمومی استان صبح پنجشنبه با حضور آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، مرتضی روزبه استاندار، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن شهید باریک بین برگزار شد.



آیت الله هادی باریک بین در این جلسه ضمن قدردانی از حضور حماسی ملت فهیم و ولایتمدار استان در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن اظهارداشت: این حضور حماسی و به یادماندنی برگ زرین دیگری در تاریخ پر افتخار این شهر افزود و درس فراموش نشدنی به دشمنان این نظام داد.



نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به نقش معمار کبیر انقلاب اسلامی در پایه گذاری نظام اسلامی گفت: امام بزرگوار پایه گذار این حکومت الهی و اسلامی بود و رژیم پهلوی که تلاش می کرد فرهنگ منحط غرب را به ملت ایران دیکته کند با هوشیاری امام که بیشترین دغدغه ایشان ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی در بین آحاد مردم بود نتوانست به اهداف خود برسد.



امام جمعه قزوین یادآورشد: دشمنان همیشه در تلاش هستند که این فرهنگ اسلامی و ایرانی واین هویت ملت ایران را با انواع نقشه ها و برنامه ها از ملت بگیرند لذا باید بیش از پیش در بخش فرهنگ اسلامی و حفظ این هویت اسلامی بیشتر کار کنیم.



آیت الله باریک بین به وظیفه مهم شورای فرهنگ عمومی در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: وظیفه شورای فرهنگ عمومی تبدیل کردن ارزشها و فضیلت های اسلامی و انسانی به فرهنگ در بین مردم است و ما باید این فضیلت ها و ارزشها را در بین طبقات مختلف مردم نهادینه کنیم.



نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری توجه جدی به وصیت نامه سیاسی و الهی حضرت امام خمینی (ره) را در جلسات شورای فرهنگ عمومی با اهمیت دانست و بیان کرد: وصیت نامه سیاسی، الهی امام راحل (ره) نقشه راه و منشور انقلاب است و این شورا باید مسایلی که در این وصیت نامه مورد توجه و تاکید قرار گرفته را موضوع بحث و دستور کار خود قرار دهد.



امام جمعه قزوین تاکیدکرد: یکی از اموری که در این وصیت نامه شدیدا مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته موضوع وحدت و همبستگی و پرهیز از تفرقه و تشتت است.



آیت الله باریک بین خاطرنشان کرد: امام راحل (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی در وصیت نامه سیاسی و الهی خود و رهبر عالیقدر نظام اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نیز به این موضوع اهمیت زیادی می دهند و از آنجا که در جامعه اسلامی کسانی با عقاید و سلایق مختلفی هستند که اشکاالی هم ندارد باید وحدت را حفظ کنند تا آسیب نبینیم.



امام جمعه قزوین ادامه داد: اگر خدای ناکرده بنده مطلبی را گفتم و دیگری مسئله ای مخالف بنده گفت نباید سبب تفرقه شود بلکه لازم است اختلاف سلیقه ها را تحمل کنیم.



وی اظهارداشت: مثلا یکی از اقایان در نماز جمعه مطلبی گفتند و یکی دیگر از برادران عزیز نیز در جایی مطلبی دیگر بیان کردند که متاسفانه عده ای نشسته اند این مسایل را به عنوان اختلاف دامن می زنند و کسانی که دلشان نمی خواهد این وحدت و همبستگی و پیشرفت و همدلی در جامعه ایجاد شود از این مسائل سوء استفاده می کنند.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، ایجاد امید و وحدت در بین مردم را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید فرهنگ وحدت و امید در جامعه ما نهادینه شود زیرا امید و وحدت پایه اساس تمام موفقیت هاست و اگر این انسجام از بین برود یاس و ناامیدی در جامعه ترویج می شود و هیچ انگیزه ای برای کسی باقی نخواهد ماند به همین دلیل رهبر عالیقدر نظام اسلامی بر روشن نگه داشتن چراغ امید در جامعه تاکید فراوان دارند.



در ادامه این جلسه محمد حسین شفیعی ها دبیر شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به حضور با بصیرت ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن گفت: این حضور باشکوه ملت ایران پاسخ محکمی به بدخواهان و در راس آن امریکای جنایتکار بود که تلاش داشتند حضور مردم را در این صحنه کمرنگ نشان دهند.



این مسئول ادامه داد: باید در جلسات شورای فرهنگ عمومی منویات مقام معظم رهبری را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم.



صادقی جهانی مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین نیز بیان کرد: باید سبک زندگی را در جامعه بیشتر ترویج و گسترش دهیم و شبکه استانی نیز در این زمینه آماده همکاری است.