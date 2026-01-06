به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اصغر نورالهزاده در نشست رونمایی از جدیدترین حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتهای دانشبنیان با محوریت سیاست جدید ارزی دولت، اظهار کرد: امیدواریم بسته حمایتی که با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری تهیه شده، بتواند در شرایط فعلی به بخش تولید و اقتصاد دانشبنیان کشور کمک مؤثری کند.
تکنرخی شدن ارز؛ حذف رانت و تقویت تولید واقعی
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به آثار نظام چندنرخی ارز گفت: نظام چندنرخی همواره منجر به ایجاد رانت شده و بهرهمندان اصلی آن، افرادی بودهاند که دسترسی بیشتری به منابع ارزی داشتهاند و از مابهالتفاوت نرخ ارز در واردات کالا سود بردهاند.
نورالهزاده ادامه داد: در چنین شرایطی، واردات کالا با ارز ارزانتر موجب تضعیف تولید داخلی میشد، اما تکنرخی شدن ارز میتواند بهعنوان سیاستی مؤثر، زمینه تقویت تولید داخل و افزایش رقابتپذیری تولیدکنندگان واقعی را فراهم کند.
افزایش رقابتپذیری شرکتهای دانشبنیان
وی تصریح کرد: با یکسانسازی نرخ ارز، امکان واردات کالاهای نهایی با ارز ارزان از بین میرود و در نتیجه تولیدکنندگان واقعی، بهویژه شرکتهای دانشبنیان، میتوانند رقابتپذیرتر از گذشته در بازار حضور داشته باشند.
به گفته رئیس صندوق نوآوری، اقتصاد مبتنی بر فناوری و دانشبنیان در این شرایط ظرفیت آن را دارد که محصولات رقابتیتری نسبت به کالاهای وارداتی تولید کند؛ محصولاتی که پیش از این با نرخهای ترجیحی وارد کشور میشدند.
فشار هزینهای بر تولیدکنندگان وابسته به واردات مواد اولیه
نورالهزاده با اشاره به چالشهای ایجادشده برای برخی تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: هرچند حذف اختلاف نرخ ارز به نفع تولیدکنندگان واقعی است، اما برای آن دسته از شرکتهایی که تولیدشان وابسته به واردات مواد اولیه است، فشار هزینهای ایجاد میشود؛ چراکه مواد اولیه اکنون با نرخ بالاتری وارد کشور میشود.
وی افزود: این موضوع باعث افزایش هزینه تولید شده و در چنین شرایطی، نهادهای مسئول حمایت از تولید باید با سیاستهای حمایتی مناسب وارد عمل شوند.
بسته ویژه سرمایه در گردش برای شرکتهای دانشبنیان
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به مسئولیت این صندوق و معاونت علمی در حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت: بر همین اساس، بسته حمایتی ویژهای برای کمک به تأمین سرمایه در گردش شرکتهایی که تولیدشان مبتنی بر واردات مواد اولیه است، طراحی شده است. این بسته حمایتی، تسهیلات «سرمایه در گردش» تا سقف حداکثر ۱۰۰ میلیارد تومان با مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه (دو ماه تنفس و ۱۰ ماه دوره بازپرداخت) با نرخ مصوب بانک مرکزی (۲۳ درصد) است که متناسب با دوره عملیات تولید محصول دانشبنیان و حجم واردات مواد اولیه برای تولید محصول دانشبنیان،پرداخت میشود.
وی ادامه داد: این بسته بهویژه برای شرکتهای فعال در حوزههایی مانند دارو و صنایع غذایی در نظر گرفته شده تا فشار ناشی از افزایش هزینهها مدیریت شود و این شرکتها بتوانند تولید خود را حفظ کرده یا حتی افزایش دهند.
تجربه موفق حمایت در شرایط بحرانی
نورالهزاده با اشاره به سوابق حمایتی صندوق نوآوری گفت: پیش از این نیز، در جریان جنگ ۱۲روزه و تأثیرات آن بر برخی شرکتهای دانشبنیان، بسته حمایتی مشترکی با معاونت علمی اجرا شد که همچنان تعدادی از شرکتها در حال دریافت تسهیلات آن هستند.
وی ابراز امیدواری کرد: بسته حمایتی جدید نیز بتواند بخشی از دشواریهای شرکتهای دانشبنیانی را که به تأمین مواد اولیه وابستهاند کاهش دهد و زمینه تداوم و رشد تولید آنها را فراهم کند.
جزئیات بسته حمایتی سرمایه در گردش شرکتهای دانشبنیان
نورالهزاده در پاسخ به پرسشی درباره قالب حمایتهای مالی گفت: حمایتهای پیشبینیشده در قالب تسهیلات سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت یکساله ارائه میشود که متناسب با دوره عملیات تولید شرکتها طراحی شده است.
وی افزود: میزان حمایت برای هر شرکت بر اساس سهم واردات مواد اولیه در تولید محصول دانشبنیان تعیین میشود و هر واحد میتواند متناسب با این شاخصها، تا سقف مشخصی از حمایت مالی بهرهمند شود.
جبران بخشی از افزایش هزینه مواد اولیه
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به شاخصهای ارزیابی این حمایتها تصریح کرد: یکی از فاکتورهای اصلی، میزان واردات مواد اولیه در گذشته است که از طریق ثبت سفارش انجام شده و مستندات آن در دسترس است.
نورالهزاده ادامه داد: بر همین اساس، صندوق نوآوری درصدی از افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تغییرات ارزی را پوشش میدهد تا فشار هزینهای بر شرکتها به حداقل برسد و تولیدکنندگان بتوانند فعالیت خود را مشابه گذشته ادامه دهند.
نحوه ثبت درخواست در سامانه غزال
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه این نشست، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره نحوه بهرهمندی شرکتهای دانشبنیان از این تسهیلات، اعلام شد:شرکتها میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه «غزال» صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین سامانه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ثبت کنند.
به گفته مسئولان وی، تمامی درخواستها بهصورت سیستمی و در بازه زمانی کوتاه بررسی میشود و شرکتها باید مستندات لازم از جمله اطلاعات مربوط به واردات مواد اولیه را در سامانه بارگذاری کنند.
ارزیابی سریع در کارگروه مشترک صندوق و معاونت علمی
محمدرضا کاشفی معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان با تکمیل توضیحات گفت: شرکتهایی که به دلیل نوسانات ارزی متحمل افزایش هزینه یا زیان شدهاند، باید مستندات کامل شامل ثبت سفارش، ترخیص کالا و سایر اسناد مرتبط را در سامانه بارگذاری کنند.
وی افزود: این اطلاعات در کارگروه مشترک صندوق نوآوری و معاونت علمی بررسی میشود و تلاش میکنیم در کوتاهترین زمان ممکن، ارزیابی انجام و پاسخ نهایی به شرکتها اعلام شود.
چه شرکتهایی مشمول این حمایت میشوند؟
نوراله زاده ادامه داد: این بسته حمایتی شامل شرکتهایی میشود که پیش از این برای واردات مواد اولیه، ثبت سفارش از محل تخصیص ارز تالار اول داشتهاند؛ تالاری که اکنون حذف شده و ثبت سفارشها به تالار دوم منتقل شده است. همچنین شرکتهایی که مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین میکنند و با افزایش قیمت مواجه شدهاند نیز مشمول حمایت خواهند بود و به میزان افزایش قیمت مواد اولیه، حمایت مالی دریافت میکنند.
