محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم افزود: حذف ارز ترجیحی اقدامی راهبردی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که علاوه بر کاهش رانت و نابرابری، زمینه تقویت تولید داخلی و حمایت از معیشت مردم را فراهم میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی تصریح کرد: واردکنندگان امکان تأمین کالا با استفاده از ارز آزاد را دارند و تسهیلات بانکی نیز برای پشتیبانی از آنان اختصاص یافته است. این روند موجب میشود چرخه تولید و واردات کالاهای اساسی با شفافیت بیشتری ادامه یابد و کالاها با قیمت واقعی و عادلانه به دست مصرفکنندگان برسد.
وی ادامه داد: در این راستا برای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار جهت خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است تا فشار ناشی از اصلاح قیمتها بر خانوارها کاهش یابد.
اجرای طرح معیشتی موجب افزایش قدرت خرید خانوارها میشود
به گفته وی، اصلاح قیمتها در بازار در راستای این سیاستها انجام خواهد گرفت و کالاهای اساسی متناسب با آن عرضه خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اصلاحات، ایجاد ثبات اقتصادی، تقویت امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است تا مردم در نهایت از منافع این سیاستها بهرهمند شوند.
وی گفت: اجرای طرح معیشتی دولت با هدف انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به مصرفکننده نهایی، موجب ثبات دورهای قیمتها و افزایش قدرت خرید خانوارها میشود.
تأمین کالاهای اساسی با اولویت روستا بازارها دنبال خواهد شد
اصغری، افزود: ارز ترجیحی عملاً سودی برای بخش کشاورزی نداشت و تولیدکنندگان بارها تأکید کردهاند که این یارانه به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد، بلکه بخش کشاورزی تنها نقش انتقالدهنده را ایفا میکرد.
وی با اشاره به حمایتهای جدید دولت از تولیدکنندگان دام و طیور اظهار داشت: بانک مرکزی با ایجاد خط اعتباری تازه برای بانک کشاورزی موافقت کرده است تا این بانک بتواند از محل اعتبارات داخلی خود تسهیلات ویژهای به واحدهای تولیدی در حوزه دام و طیور اختصاص دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان عربی گفت: تأمین کالاهای اساسی با اولویت روستا بازارها دنبال خواهد شد و اتحادیههای استانی و اصناف نیز مکلف به همکاری در این زمینه هستند.
