۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۳

مقررات جدید مبادله اسکناس ارز در بانک‌ها و صرافی‌ها بزودی ابلاغ می‌شود

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مقررات جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس به زودی به شبکه بانک‌ها و صرافی‌ها ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سیاست‌های جدید ارزی و به منظور مدیریت بازار ارز و تأمین حداکثری نیازهای مردم و تسهیل مبادلات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی بانک‌ها و صرافی‌ها، مقررات جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس را به زودی به شبکه بانک‌ها و صرافی‌ها ابلاغ می‌کند.

در چارچوب این ضوابط که از امروز - سه شنبه ۱۶ دی- توسط صرافی ملی ایران اجرایی شد، بانک‌ها و صرافی‌ها می‌توانند در سرفصل نیازهای ضروری و وفق ضوابط تعیین شده اقدام به خرید و فروش ارز به صورت اسکناس به نرخ‌های توافقی کنند.

فاطمه صفری دهکردی

